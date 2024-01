Hoy es Blue Monday, “el día más triste del año”: la explicación de un psicólogo

Si hoy amaneciste un poco desanimado, melancólico e incluso, algo triste, no te preocupes, ya que es algo normal y que justamente ocurre en esta fecha del año.

Cada tercer lunes de enero se le conoce como Blue Monday, el cual se caracteriza por ser el día más triste y tormentoso de todo el año.

El término Blue Monday fue creado en 2005 por el psicólogo Cliff Arnall, quien utilizó una fórmula matemática que toma en cuenta diversos factores que pueden llegar a alterar la vida de un ser humano para así poder conocer si en realidad existía el día más triste en el año.

La fórmula de Arnall es 1/8C+(D-d) 3/8xTI MxNA; la C equivale al factor climático, D a las deudas provocadas por la temporada navideña, d es el dinero que te llegará a finales de mes, T es el tiempo que ha pasado desde Navidad, I es el tiempo concurrido desde el propósito de año nuevo, M las motivaciones que aún tienes y NA la necesidad de actuar para poder darle un giro radical a tu vida.

Cómo se originó el Blue Monday

Seguramente, la fórmula así descrita no te dirá nada y quizá no te dé mucha confianza debido a que no tiene ningún respaldo científico, ya que realmente, este planteamiento fue parte de una campaña publicitaria de la aerolínea Sky Travel, en la que Cliff trabajaba en ese momento.

En entrevista concedida en 2010 para el periódico The Telegraph, Arnall indicó que en un inicio, esta aerolínea le solicitó que hiciera un cálculo para saber cuál era el mejor día para comenzar a planificar tus vacaciones de verano. Respecto a dicha solicitud, pensando en sus pacientes, el psicólogo analizó cuáles eran los factores que los estresaban y llegó a la conclusión de que el tercer lunes de enero era “particularmente deprimente”.

Así que, para salir del Blue Monday, la solución era viajar a través de Sky Travel a alguno de sus destinos, por lo que, en conclusión, el origen del llamado “día más triste del año” se trata de una estrategia publicitaria que buscó fomentar los viajes durante un mes en el que usualmente, la gente no sale de casa.

En la actualidad, son muy pocas las personas que recuerdan que el Blue Monday tuvo un origen comercial, por lo que año con año, la creencia detrás de este ha ido sumando gran popularidad; es por ello que en todos lados podemos encontrar consejos y mensajes de ánimo para sobrellevar las horas más tristes de todo el año.

