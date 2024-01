¿Para celar a Yailin La Más Viral? Anuel AA y Laury Saavedra se muestran más enamorados que nunca

Mientras se genera la ola mediática de Yailin La Más Viral y Tekashi 6ix9ine, Anuel AA, ex de la cantante dominicana se ha mostrado enamorado de su novia, la modelo venezolana Laury Saavedra.

A través de Instagram se vio cómo la pareja disfrutó de una noche de fiesta en una discoteca en Miami, teniendo así un momento de diversión y romance el fin de semana.

En las imágenes que compartió la pareja del reguetonero aparecieron bailando y besándose, demostrando lo mucho que disfrutan compartir juntos.

Laury Saavedra compartió en esta ocasión un emoji de corazón para ratificar lo enamorada que está del famoso puertorriqueño.

Los usuarios en la red social no dudaron en reaccionar a la romántica escena que protagonizaron y por eso dejaron cientos de comentarios.

Anuel AA y su novia se van de fiesta

Desde hace un tiempo Anuel no se dejaba ver con su novia Laury Saavedra.



Fuentes cercanas al cantante, afirman que el puertorriqueño se molesta cuando los cibernautas expresan, que la mujer posee algunas facciones masculinas y, por ello se abstiene de subir material de los dos. pic.twitter.com/vlANEbwD56 — La Red Caracol (@LaRedCaracol) January 14, 2024

Algunos de los que se leyeron para Anuel AA y su novia fueron: “Tenía que ser de Venezuela, se les ve felices y eso es lo importante y no importa el pasado y de donde vengas pero hay mujer que son luz para la vida de un hombre y otras que no. Chica bella, no les pares a este poco de sufridas, que así fueses un hombre mereces lo mejor porque das todo de ti y sigue presumiendo tu amor”.

Otro mensaje que le dejaron fue: “Hermosa pareja, disfruten su amor”, “Me encantan juntos”, “Mientras tanto el rey del trap, vacilando, qué brutal”, “Los amo”.

A diferencia de sus relaciones con Yailin La Más Viral y Karol G, Anuel AA ha sido más reservado con este amorío y, aunque se muestran juntos cada vez que lo desean, no es un derroche de publicaciones como pasó anteriormente.

Esta decisión pudo haber tenido como trasfondo, lo tormentosa que fue su ruptura con la cantante dominicana, con quien se casó y hasta tuvieron una hija, a quien llamaron Cattleya.

Pero, pese a esto, se divorciaron y el reguetonero tiene meses sin ver a la bebé, por los conflictos que ambos han enfrentado.

Mientras esto ocurre, Yailin La Más Viral ha vivido una relación con Tekashi 6ix9ine llena de altos y bajos, en las que las polémicas han estado a la orden del día por los episodios de violencia que han vivido, pero que no han sido impedimento para que terminen y regresen en varias oportunidades.

Sigue leyendo:

· Anuel AA enfrenta serio problema legal tras una demanda millonaria

· Cattleya, hija de Anuel AA y Yailin ‘la más viral’, feliz con sus regalos y critican a sus padres

· Karol G sale salpicada por Anuel AA tras él incluirla en su “tiradera” y explicar el origen de ‘La Bichota’