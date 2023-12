Karol G sale salpicada por Anuel AA tras él incluirla en su “tiradera” y explicar el origen de ‘La Bichota’

En la canción titulada “Arcángel es chota”, Anuel AA critica la carrera y el éxito de su colega Arcángel, tema musical donde aprovecha de ofenderlo y para burlarse de sus ventas y popularidad. Además, las cosas empeoraron desde que mencionaron a Bad Bunny tras unas supuestas diferencias que existirían entre él y la expareja de Yailin ‘la más viral’.

Arcángel en días anteriores rápidamente le llegó a responder a través de sus redes sociales, tachando al intérprete de ‘Ley seca’ de “falso” y diciendo que solo busca publicidad y atención con estos ataques. También mencionó que él ha estado en la industria del reguetón desde hace mucho tiempo y que no necesita demostrarle nada a nadie.

Karol G y Anuel AA terminaron su relación sentimental en abril de 2021. / Foto: Steven Ferdman/Getty Images.

Los usuarios de las redes sociales han demostrado su incomodidad tras tener que escuchar que la colombiana fue nombrada en este conflicto donde ella no ha opinado en ningún momento, y es que dice: “Más calle que ustedes. Karol, yo fui quien la hizo bichota”.

“Papi, busque psicólogo desde que lo dejo la Bichota usted va es en decadencia y de mal en peor, después de Narcan ya tú no existe en esta galaxia pa”, “Lo único que entendí fue la parte de Karol y a todo esto que tenía que ver Karol G la tiraera”, “Tiene que mencionar a Carolina para que la gente comente”, “No se te entiende nada”, “No entiendo ni verg*s”, “La verdad es que no se entiende lo que dices”, “Todo el mundo criticando a Anuel y el tranquilo en su casa con su esposo”, “Me encantaría opinar, pero es que no entiendo nada”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

¿Qué ha pasado con Bad Bunny?

Bad Bunny, por su parte, se ha mantenido al margen de esta disputa y no ha respondido directamente a los comentarios de Anuel AA ni de su colega Arcángel. Sin embargo, en sus canciones y entrevistas anteriores, ha dejado en claro que no le gusta involucrarse en polémicas y prefiere enfocarse en su música.

Esta disputa entre la expareja de Karol G y Arcángel ha generado un gran debate en las redes sociales, donde los fanáticos de ambos artistas han tomado partido. Algunos apoyan al intérprete de ‘Ella quiere beber’ y consideran que tiene razón en sus críticas, mientras que otros respaldan a Narcan y creen que su colega está actuando de manera irrespetuosa.

