Pitbull Cruz pide la ayuda de Floyd Mayweather para poder enfrentarse contra Ryan García

El boxeador mexicano Isaac ‘Pitbull’ Cruz sigue haciendo todo lo posible para lograr que el pugilista Ryan García acepte su reto para poder enfrentarse en el cuadrilátero en los próximos meses y ante este hecho decidió enviarle un mensaje al estadounidense Floyd Mayweather a través de su cuenta en la red social Instagram en el que le pide que convence a su ansiado rival para que acepte finalmente poder enfrentarlo y así cumplir con el deseo de sus seguidores.

Estas declaraciones las realizó Cruz por medio de un video que compartió en su red social le pidió a Mayweather que no dejara que el combate contra Ryan García ocurriera después como su pelea contra el filipino Manny Pacquiao al asegurar que lo más justo es que ambos se vean las caras y no que Ryan García termine enfrentando a Rolando ‘Rolly’ Romero.

“Floyd, antes que nada te respeto como persona, pero basta. Creo que eso no es lo justo, lo justo es que Ryan pelee conmigo. No le implementes miedo, al contrario, implementar confianza o qué quieres ¿que sea una pelea de bastones, ya que estemos de salida ambos?”, expresó Cruz.

“La gente quiere ver esta pelea ahora. No después, como tú lo hiciste con mi promotor, una verdadera leyenda, un campeón en ocho divisiones como lo es Manny Pacquiao. Vamos, anima a Ryan de que pelee conmigo. Es el momento adecuado, el fan quiere ver esta pelea”, agregó el boxeador en las imágenes compartidas en el video de Instagram.

Las declaraciones de Isaac Cruz surgieron pocos días después de que Floyd Mayweather compartiera un cartel en el que aparecen Rolly Romero y Ryan García; junto a la imagen afirmó que esa sería una de las peleas más esperadas del año debido al gran nivel que poseen cada uno de estos pugilistas en la actualidad.

Es importante resaltar que hace unos días el propio Pitbull Cruz afirmó que tanto él como García habían llegado a un acuerdo para poder subir al cuadrilátero y así enfrentarse en combate. Sin embargo, destacó que existe una persona vinculada al grupo interno de García estaba haciendo todo lo que fuera necesario para que el mencionado combate no se llevara a cabo.

“La intención de grabar este video es para aclarar que para mi próximo enfrentamiento para el mes de abril, me gustaría enfrentar a Ryan García. Recalcar que, tanto Ryan como yo, queremos la pelea; nuestros managers están de acuerdo y nuestros promotores también están de acuerdo. También están todos de acuerdo que se lleve a cabo esta gran pelea”, expresó.

“La única razón para que no se dé esta pelea y que no se cierren las negociaciones, se debe a Lupe Valencia, que no está de acuerdo para que se lleve a cabo. Tanto Ryan como yo, estamos listos y estamos enfocados para la pelea. La razón por la que Guadalupe Valencia no quiere esta pelea es porque no tiene la confianza en su peleador y está buscando una pelea fácil como las que siempre le han puesto a él. Yo estoy aquí para darle problemas a su carrera y demostrarles que Isaac “Pitbull” Cruz está más que listo para ganarle arriba del ring”, concluyó.

