Yolanda Andrade cuenta todos los detalles sobre su relación con Julio César Chávez

La reconocida actriz y conductora mexicana, Yolanda Andrade, decidió contar toda la verdad sobre las largas jornadas en las que ella salía a disfrutar con su amigo y legendario boxeador Julio César Chávez en las cuales aseguró que consumían cocaína mientras estaban acompañados de una grabadora y un disco de Mijares en el cual repetían la canción ‘Uno entre mil’, una y otra vez.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida a Isabel Lascuráin para su canal en la plataforma de YouTube en la que detalló que resultó bastante afectada de salud y otros temas personales a causa de las adicciones que forjó junto al pugilista mexicano con el que disfrutó los mejores años de su carrera en los cuadriláteros; en sus palabras también afirmó que convivió junto a otras grandes figuras como José Jose pero únicamente tuvo vinculación con las drogas cuando estaba vinculada con Julio César Chávez.

“Nos encerrábamos en el baño y ahí durábamos mucho tiempo. Nos amanecía y otra vez, con una grabadora y escuchábamos a Mijares (la canción) ‘Uno entre mil’, ¡cómo la ponía!, hasta que se nos rayaba el disco”, expresó Andrade al ser cuestionada sobre los actos que realizaba junto al peleador mexicano.

“Llorábamos y hablábamos de lo mismo que hablan los borrachos, lo mismo. Era una tristeza que tal vez teníamos los dos, pero la única alegría era que estábamos los dos encerrados en un baño tomando con una grabadora”, agregó la actriz en sus declaraciones en el canal de YouTube.

Un detalle interesante de la entrevista es que Andrade relató que hubo un punto en la carrera de Julio César Chávez en el que era tan popular que incluso otras personalidades de talla mundial deseaban poder saludarlo, siendo este el caso de la cantante Madonna o el actor de Hollywood Robert de Niro; a pesar de esto el boxeador nunca tuvo el deseo de poder saludar a la cantante estadounidense.

“Me acuerdo perfecto que fue Madonna a saludarlo y me dijo: ‘No, yo no quiero conocer a esa vieja porque sale en unas fotos desnuda’. Yo (le decía), ‘pero no, ¡está Robert De Niro!’, y él: ‘¡no, viene mi compadre el Coque!'”, recordó Andrade.

Julio César Chávez ha estado inmerso en una fuerte polémica desde hace un par de años por un problema de adicción con el que ha venido luchando su hijo y que lo obligó a ser internado en un centro de rehabilitación que le permitiera poder recuperarse de estos problemas de salud.

