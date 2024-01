Donald Trump arremete contra E. Jean Carroll por Truth Social en pleno juicio por difamación

En medio del juicio por difamación que enfrenta Donald Trump por parte de la escritora E. Jean Carroll, quien lo acusó de agredirla sexualmente a finales de la década el 90, el expresidente arremetió contra la demandante a través de su plataforma, Truth Social, así como al juez Lewis Kaplan, designado por el exmandatario Bill Clinton.

“Lo único correcto, honesto y legal que puede hacer el juez Lewis Kaplan designado por Clinton, que hasta ahora no ha podido ver con claridad debido a su odio absoluto hacia Donald J. Trump (¡YO!), es poner fin a esta injusticia antiestadounidense. Se le está haciendo a un presidente de los Estados Unidos, que fue acusado injustamente por una mujer a la que nunca conoció, vio o tocó (¡una línea de fotografía no cuenta!) y de la que no sabe absolutamente nada”, escribió Trump en su red social.

E Jean Carroll llega para su juicio por difamación contra el ex presidente Donald Trump en el Tribunal Federal de Nueva York este martes en NYC. (Foto: Stephanie Keith / Getty Images)

En respuesta, Carroll, ex columnista de la revista “Elle”, dijo en su cuenta de X, antes Twitter, que Trump es “mentiroso patológico” y “depredador sexual”. También recordó que un jurado determinó que Trump la había abusado sexualmente a mediados de los años 90 en unos grandes almacenes de Nueva York y que le había otorgado una indemnización de $5 millones de dólares.

En un nuevo episodio judicial, Carroll busca una compensación mayor, lo que ha llevado a Trump a un nuevo juicio civil, donde reclama al menos 10 millones de dólares por las negativas del exmandatario cuando ella hizo públicas sus acusaciones por primera vez en 2019.

Trump llegó al tribunal de Manhattan el martes por la mañana, luego pasar la noche en la ciudad de Nueva York, donde celebró el abultado triunfo contra Ron DeSantis y Nikki Haley en el caucus de Iowa el lunes. Al ingresar al tribunal, el republicano comenzó a hacer las publicaciones.

Trump ya ha sido declarado culpable en este caso, por lo que el juicio, que se prevé que dure más de una semana, y estará enfocado en establecer la cantidad que deberá pagar.

Tras su presencia en el tribunal, Trump tiene previsto celebrar un mitin de campaña en New Hampshire a las 5:00 p.m.

Con información de The Hill

