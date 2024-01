Trump arrasa en los caucus republicanos de Iowa, según proyecciones

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump arrasó este lunes en los caucus del Partido Republicano en Iowa, de acuerdo con las proyecciones de las cadenas CNN, Fox News y NBC.

El margen final de victoria de Trump podría eclipsar los 13 puntos por los que ganó el senador Bob Dole de Kansas en las asambleas republicanas de 1996, de acuerdo con la encuesta de boca de urna de NBC. Hasta la publicación de esta nota, el expresidente supera al segundo lugar con una diferencia de aproximadamente 30 puntos porcentuales, con menos del 60% del conteo.

Precisamente el segundo lugar es una de las incógnitas, en los primeros conteos, con poco porcentaje escrutado, Nikki Haley y Ron DeSantis han cambiado esa posición en varias ocasiones, por lo que el podría definirse sobre el final de la totalización de los votos.

A través de su red social Truth Social, Trump criticó hoy a los dos: “Nikki Haley nunca podrá ganar en las elecciones generales porque no tiene (el apoyo de) MAGA (el movimiento ‘Make America Great Again’), ¡y nunca lo tendrá! y “Ron DeSanctimonious, al menos, es MAGA-Lite”, afirmó.

Estas proyecciones llegaron con solo unos pocos cientos de votos escrutados, por lo que la victoria de Trump en el arranque de las primarias republicanas a la Casa Blanca se prevé abultada.

Poco antes de las proyecciones de los grandes medios, Trump compareció en un caucus en Iowa.

“Hicimos un trabajo como francamente nadie lo ha hecho en mucho tiempo. Cuando yo estaba en la Casa Blanca, no teníamos terrorismo, no teníamos a gente entrando en nuestro país. No teníamos una invasión, con personas que francamente están viniendo de todo el mundo y de instituciones mentales de todo el mundo”, dijo el expresidente.

Los votos que ganó Trump

De acuerdo con una encuesta de NBC News a los votantes de Iowa, el mejor resultado para Trump provino de los votantes que no tienen un título universitario (65%), los que se identifican como muy conservadores (61%), los votantes mayores de 65 años (55%) y los evangélicos blancos (53%).

Otro dato de la encuesta de NBC es que Nikki Haley está ganando el 53% de los que piensan que Biden ganó legítimamente las elecciones de 2020. DeSantis gana el 26% de esos votantes, mientras que Trump gana sólo el 10%.

El toque de color y de incertidumbre lo han puesto este año las bajas temperaturas. El pasado viernes se produjeron fuertes nevadas en el Medio Oeste de Estados Unidos que han dejado temperaturas de hasta -27 grados centígrados.

El clima pudo haber afectado la participación en los caucus. Según una estimación de NBC News Decision Desk, basada en entrevistas de encuestas de entrada y resultados de votos iniciales, la participación será de aproximadamente 130.000 personas.

¿Cómo funcionan los caucus de Iowa?

Pese a que proporcionalmente Iowa tiene una cuota de decisión mínima (el 1,6 %), los caucus de este lunes son una de las citas más importantes en la carrera presidencial de Estados Unidos, una lucha frontal entre candidatos.

En los caucus pueden participar todos los ciudadanos interesados, quienes se reúnen en el centro de votación del distrito que les corresponde para discutir en voz alta y votar en un papel quién quieren que sea el candidato de un partido.

En el State Historical Building de Des Moines, capital de Iowa, se instalaron tres de las 1.657 mesas electorales. En la número 55, un total de 13 ciudadanos expresaron su decisión en un papel en el que escribieron el nombre de su candidato favorito.

Uno de ellos fue Spencer Burton, quien ha recorrido más de 1.000 kilómetros desde Nuevo México para venir a votar: “No quiero que Trump sea presidente y haré por mi parte todo lo que pueda para asegurarme de que alguien más pueda convertirse en el candidato republicano”, narró a EFE.

Votó por tanto, a Haley, porque es quien “realmente tiene una oportunidad” de hacerle frente al expresidente.

A diferencia de unas elecciones primarias, los caucus no los organiza el estado sino los propios partidos, en este caso el Partido Republicano, y se llevan a cabo gracias a voluntarios.

Mientras que las primarias se asemejan a una jornada electoral, con ciudadanos votando durante horas, los caucus son un día y a una hora determinada.

En cada centro hay un presidente que se encarga de preguntar si hay alguien que quiera hablar en nombre de cada candidato. En general, las campañas de cada partido eligen previamente quién hablará.

Posteriormente se vuelcan de manera electrónica en un sistema de recuento general de todos los distritos, por lo que en los próximos minutos se conocerá quién es el vencedor de la primera gran cita de la carrera electoral.

A Iowa le corresponden 40 delegados de los 2.469 que se distribuyen entre los 50 estados (el 1,6 %), que son quienes acaban eligiendo al candidato en la convención del partido, que en el caso de los republicanos tendrá lugar en julio.

En Iowa, los candidatos reciben un número de delegados proporcional al porcentaje de votos que obtienen esta noche.

Con información de EFE.

