“El objetivo es ganar el torneo”: Christian Pulisic sobre la participación de Estados Unidos en la Copa América

Una de las grandes figuras de la selección estadounidense de fútbol en los últimos años ha sido el joven atacante Christian Pulisic. El jugador del Milan es el mayor valuarte de la oncena de las barras y las estrellas y este año tendrá una prueba de fuego con su selección cuando dispute la Copa América en casa.

El oriundo del estado de Pensilvania fue traspasado en 2019 desde el Borussia Dortmund al Chelsea por casi $70 millones de dólares. Siendo la cifra más alta para un fichaje de un jugador de Concacaf. Además en 2023 el Milan dio $21 millones de dólares para un nuevo traspaso.

Pulisic, de apenas 25 años, disputará su primera Copa América con su selección y recientemente en una entrevista para The Athletic el estadounidense de raíces croatas comentó sobre sus objetivos y expectativas en el torneo que se jugará en su casa.

“Vamos a entrar con la mentalidad de ir partido a partido. El objetivo es ganar el torneo, como en cada competición, así que así es como vemos las cosas”, explicó Pulisic quien siete goles y seis asistencias esta temporada con el Milan en 26 partidos.

Christian Pulisic tiene como objetivo trascender con su selección en la Copa América /Getty Images

El USMNT tiene un equipo muy joven, con Pulisic de 25 años a la cabeza le siguen jugadores como Sergiño Dest (23), Tyler Adams (24), Timothy Weah (23), Giovanni Reyna (21) entre otros. Que hacen que el combinado norteamericano tenga una selección con promedio de edad de 23.4.

Pulisic sabe de esta particularidad del equipo estadounidense y se aferra a ella como una fortaleza para mostrar en la próxima Copa América. “Tenemos un buen equipo, joven. Esta es una gran oportunidad para nosotros de jugar contra los mejores del mundo y, con suerte, mostrarle al mundo lo que podemos hacer”, explicó.

Pulisic con la promesa de jugar en la MLS

A pesar de nacer en Estados Unidos, Christian Pulisic se fue muy joven a Alemania. Donde se formó futbolísticamente en el Borussia Dortmund, es por eso que el atacante jamás pudo jugar en la liga de su país y es una tarea pendiente que tiene, pero que esperar cumplir al final de su carrera.

“Espero que me queden unos años fantásticos en Europa por delante. Me encanta mi estancia aquí, así que, por supuesto, la MLS no está en mi cabeza en este momento. Pero sí. ¿Al final de mi carrera? Absolutamente”, soltó Pulisic.

