Propietario de los New York Knicks, James Dolan, acusado de agresión sexual en una demanda

Una mujer ha presentado este martes una demanda federal en California en la que alega que el propietario de los New York Knicks, James Dolan, la presionó para mantener relaciones sexuales no deseadas, según informa The New York Times.

Kellye Croft presentó su demanda en Los Ángeles el martes, alegando que Dolan la presionó repetidamente para tener relaciones sexuales en 2013 y 2014.

La demanda acusa tanto a Dolan como al ex productor Harvey Weinstein de agresión sexual y tocamientos no deseados. También acusa a Dolan de tráfico sexual.

“James Dolan me manipuló, me trajo a California para abusar de mí y luego me tendió una trampa para que Weinstein me atacara con saña”, dijo Croft en un comunicado.

Croft dijo que fue contratada como masajista para la banda de rock, Eagles, para su próxima gira en 2013. Ella estaba allí principalmente para Glenn Frey, miembro fundador de la banda que murió en 2016, pero se le permitió reservar masajes para otros miembros de la gira. La banda de Dolan, JD & the Straight Shot, fue telonera en esa gira.

En un momento dado, Dolan reservó un masaje y supuestamente arrastró a Croft a un sofá y forzó sus manos entre sus rodillas durante su cita, dice la demanda. Cuando ella se resistió y dijo “rotundamente” que no quería una relación sexual con Dolan, éste la presionó para que mantuviera relaciones sexuales.

Posteriormente, Dolan “citó” a Croft en su habitación varias veces durante la gira, y ella “se sintió obligada a mantener relaciones sexuales con él”, según el informe.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, fue preguntado el martes por las acusaciones contra Dolan. A lo que respondió: “Vi el artículo y no sé nada más al respecto aparte de que leí el artículo, así que nos mantendremos al margen y esperaremos a conocer más información”, dijo Silver

James Dolan dueño de los New York Knicks / Getty Images: Rob Kim

James Dolan negó las acusaciones

E. Danya Perry, abogado de Dolan, negó las acusaciones: “No hay absolutamente ningún mérito en ninguna de las acusaciones contra el Sr. Dolan”.

Y destacó: “Kellye Croft y James Dolan tenían una amistad. El Sr. Dolan siempre creyó que la Sra. Croft era una buena persona y le sorprende que ella haya accedido a estas afirmaciones. En resumidas cuentas, esto no es un asunto de él dijo/ella dijo y hay pruebas convincentes que respaldan nuestra posición. Estamos deseando demostrarlo ante el tribunal”.

Por su parte, Douglas H. Wigdor, abogado de Croft contó: “A lo largo de los años, James Dolan ha logrado esquivar repetidas cuestiones relativas a su juicio y carácter”, escribió Wigdor. “A pesar de haber sido declarado responsable por un jurado federal en el caso Anucha Browne, de haber expulsado a fieles seguidores del Madison Square Garden porque cuestionaban su propiedad y de haber negado falsamente conocer el comportamiento depredador de su buen amigo Harvey Weinstein antes de formar parte del consejo de administración de The Weinstein Company, el poder y la influencia de Dolan han permanecido intactos”.

Y cerró: “Con la presentación de la demanda de hoy, ha llegado el momento de exigir finalmente responsabilidades a Dolan por su indignante conducta”.

