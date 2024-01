Una mujer mexicana fue acusada de robar en un supermercado y se quitó la ropa: “A mí no me tocas”

Mucho revuelo ha causado en redes sociales un video que fue tomado al interior de un supermercado en México, en donde se aprecia una fuerte pelea entre empleados del establecimiento y una clienta que culminó a gritos y con la mujer quitándose la ropa.

En distintas plataformas está circulando este video en donde se aprecia a la mujer, bastante fuera de sus casillas, luego de que fuera acusada de estarse robando mercancía del supermercado.

El clip muestra cómo varios empleados de la tienda le exigen que abandone el establecimiento, a lo que la mujer se niega rotundamente. “A mí no me tocas”, se escucha decir a la mujer cuando ve que uno de los empleados se le acerca.

Luego de una serie de insultos y agresiones, la mujer sacó su teléfono celular y llamó a la policía para denunciar ante las autoridades que había sido víctima de maltrato físico por parte de los empleados del supermercado.

“Me están hasta grabando. Me pegó, me dio una cachetada y me pateó”, se le escucha decir a la mujer mientras habla por teléfono.

De repente, todos se quedaron atónitos cuando, al colgar, la clienta se quitó la sudadera que llevaba puesta, junto con la playera, quedándose únicamente en ropa interior, con la intención de que los empleados no siguieran grabándola.

A pesar de esto, los empleados decidieron seguir con la grabación del altercado para que quedara registro de que ella se había despojado de su ropa por decisión propia, mientras otros intentaban llevara a la salida del establecimiento para que no hubiera más problemas.

Luego de que el video se hiciera viral, muchos usuarios apodaron a la mujer como “Lady Aurrerá”, debido a que se suscitó en una de las tiendas de esta cadena de supermercados.

Además, el clip generó todo tipo de reacciones. Algunos dudaron de la veracidad del incidente, mientras que otros dijeron no dar crédito a la forma en cómo reaccionó la mujer.

Increíblemente, hubo quienes indicaron que no era la primera vez que esta persona protagonizaba un altercado como este.

