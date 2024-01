“Aún me pregunto qué hacía con nuestra copa”: Papu Gómez habló sobre la polémica con Salt Bae en la final del Mundial

Ya se cumplió un año desde que Argentina salió campeón del mundo en Qatar tras vencer en penales a Francia. El país sudamericano tenía 36 años sin ganar la Copa del Mundo, por lo que la celebración en el campo de juego fue muy emotiva.

Entre tanta alegría ocurrieron hechos muy curiosos durante la celebración en el estadio. Uno de ellos fue que se confirmó tiempo después que hubo, además del trofeo original, una réplica que llegó a las manos de los jugadores por accidente, ya que un fanático del público la había llevado.

Pero otro hecho fue mucho más grave y es que en medio de la celebración, el famoso chef turco Salt Bae, se apoderó de la copa por un buen tiempo y se paseó todo el estadio con ella tomándose fotos. Algo que a los jugadores argentinos campeones del mundo no les hizo mucha gracia.

Salt Bae en la celebración de Argentina por la Copa del Mundo /Getty Images

Incluso luego de lo ocurrido con Salt Bae nadie supo explicar como el chef llegó a esa parte del campo y estar tan cerca de los jugadores. Pues solo personal autorizado y familiares de los jugadores podían estar en ese sitio.

Recientemente uno de los protagonistas, Alejandro “Papu” Gómez, comentó en una entrevista para Cronache Di Spogliatoio sobre ese momento incómodo para los jugadores al ver al chef con la Copa en la mano.

“Después de la final, fue pura locura. Todos estábamos llorando. Hay una anécdota que me alucinó: estábamos en el campo y allí estaba Salt Bae, el chef que es famoso por cómo echa la sal. Estaba en el terreno de juego y se había llevado la copa, nuestra copa. Y nosotros con nuestra familia tuvimos que esperar para hacernos fotos con ella. ¿Pero qué narices estaba haciendo allí? Aún no me lo explico”, comentó el jugador argentino.

Gómez también destacó lo alucinante que fue para él la celebración en Buenos Aires cuando llegaron con la copa en las manos. “Después nos subimos al avión y después de 25 horas de viaje llegamos a Buenos Aires y nos esperaban 50 mil personas. Al día siguiente, sin embargo, eran 5 millones. Al final de la fiesta, tomé un taxi a casa con mi familia. Después de tanto tiempo en el vagón abierto, estaba completamente quemado, no podía ni sentarme”, resaltó.

Sigue leyendo:

· Javier Mascherano espera contar con Lionel Messi y Ángel Di María en los Juegos Olímpicos París 2024

· Luka Modric, Fede Valverde y Kylian Mbappé eligieron a Messi: Así votaron los capitanes para el The Best

· Premio Puskas, el único galardón individual que se le ha hecho esquivo a Lionel Messi