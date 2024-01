Dani Alves cambia por quinta vez su versión de los hechos a pocos días del juicio por agresión sexual

El próximo 5 de febrero Dani Alves acudirá al juicio por agresión sexual que presenta en España. Pues presuntamente el futbolista habría abusado sexualmente de una chica en una discoteca en Barcelona el pasado 30 de diciembre de 2022.

Alves lleva preso en una cárcel de Barcelona desde casi un año esperando el juicio. Desde entonces el brasileño ha dado sus declaraciones de los hechos. Sin embargo, estas declaraciones han sufrido cuatro modificaciones ante el juez y recientemente cambió por quinta vez su versión de lo sucedido esa noche en la discoteca.

Según cuenta el Diario ARA, Alves y sus abogados agregaron un nuevo hecho a su declaración ante el juez. Pues ahora el brasileño asegura en su versión que estaba “gravemente perjudicado por el consumo de alcohol y que esto afectó a sus capacidades”.

El lateral brasileño sigue en prisión esperando el juicio por su caso de agresión sexual / Getty Images Crédito: Agustin Cuevas | Getty Images

Incluso el reporte del medio español asegura que la esposa del futbolista, Joana Sanz, será una de las testigos del juicio a petición de la defensa. Se espera que la modelo explique que en la noche del 30 de diciembre de 2022, Dani Alves habría llegado bebido a casa de madrugada, tras la presunta violación.

Desde que se conoció la acusación a Alves, la esposa del futbolista no quiso saber nada de la situación e incluso valoró la opción del divorcio. Sin embargo, con el pasar del tiempo Sanz ha mostrado su apoyo al brasileño e incluso lo ha visitado en varias ocasiones en prisión. Ahora la modelo será un testigo clave para el juicio del jugador de 40 años.

Las declaraciones de la víctima

La presunta víctima de la agresión sexual es una joven de 23 años y en su declaración en cuanto a los hechos de aquella noche asegura que “Accedí de manera voluntaria al baño y después de darnos unos besos le digo que me quiero marchar y me dice que no y echó el pestillo. Después, me comenzó a decir cosas desagradables, como ‘eres mi putita’ y me empezó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me pegó”, explicaba la joven.

Ante esta situación, la joven pide a Alves una indemnización de $160,00 dólares por secuelas “físicas y psicológicas” tras la supuesta agresión sexual en la discoteca de Barcelona. Por otra parte, la Fiscalía pide una pena de 12 años de cárcel para el futbolista brasileño.

