Danilo Carrera habla del supuesto embarazo de su ex Michelle Renaud y de la boda con Matías Novoa

El ecuatoriano Danilo Carrera tomó sus maletas y se fue a México para estar presente en un evento que estaban realizando en la mencionada nación, y como suele ser costumbre, hubo medios de comunicación que dijeron presente y aprovecharon el momento para entrevistarlo.

Recordemos que Danilo sostuvo una relación sentimental con Michelle Renaud durante dos años, aunque fue comenzando el 2021 cuando se dio a conocer que le pusieron fin al vínculo. Sin embargo, la prensa le consultó por la boda de su ex: “No me invitaron, así que no sé (cómo estuvo). Pero les deseo lo mejor, les deseo mucha paz y que les vaya muy bien“.

El actor Danilo Carrera le deseó las mejores cosas a su expareja sentimental Michelle Renaud. / Foto: Mezcalent.

Uno de los periodistas que asistió al lugar sí que supo aprovechar la ocasión para preguntarle al presentador de televisión por los rumores que se vienen registrando desde el mes de diciembre sobre el supuesto estado de gestación de la actriz mexicana.

“Por ahí dicen que ya está esperando bebé, ¿crees que sea cierto?“, le consultaron.

El ecuatoriano no se quedó callado y respondió lo siguiente: “Ojalá, es lo que ella quería, así que ella sea feliz, que tenga todo lo que busca y que Marcelo tenga un hermano, que es lo más importante”.

Danilo Carrera no volvió a saber del hijo de la actriz Michelle Renaud. / Foto: Mezcalent.

“No es lo correcto, al final del día él ya tiene su madre, su padre y si algún día me necesita voy a estar, pero no creo que pase. Solamente espero que esté bien. Yo que tengo cuatro hermanos, no hay regalo más grande que un hermano, así que le deseo lo mejor a Marcelo con todo el amor que siento en el corazón y pues también que sea muy feliz“, dijo sobre Marcelo, hijo de Renaud.

¿Qué dijo Michelle Renaud de su presunto estado de gestación?

“Ay, ya no podemos tener colitis porque te meten ahí gemelos. Pancita, celulitis, a veces no me arreglo, a veces sí, no se preocupen, yo estoy feliz realizada con el hombre de mi vida”, fue lo que mencionó ante las cámaras de ‘Siéntese quien pueda’.

Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron en el mes de diciembre. / Foto: Mezcalent.

Sin embargo, Michelle no descartó que le encantaría: “¿Imagínate tener un hijo de Matías? Me muero de felicidad y de amor… lo estamos deseando pidiendo y trabajando. Ojalá que me lo mande Dios, ustedes saben que estamos dispuestos”.

