Director de PRFAA: Tema del estatus de Puerto Rico en Washington no es una carrera de seis metros, es un maratón

Nueva York – A pesar de que el camino en el Congreso de Estados Unidos se vislumbra cuesta arriba en términos de la aprobación de un proyecto para resolver el tema del estatus en Puerto Rico, el director de la oficina de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) en Washington D.C., Luis Dávila Pernás, dijo que el Gobierno de Pedro Pierluisi continuará presionado en la Capital federal para lograr más coauspiciadores al proyecto del Senado 3231.

Aparte de que estamos en año eleccionario y la mayoría republicana que domina la Cámara de Representantes se ha mostrado reacia en atender el tema, a juicio de Dávila Pernás retomar los esfuerzos, principalmente en el Senado, para solucionar el asunto territorial es lo correcto.

“Si le hubiesen dicho a Martin Luther King en la época del movimiento de derechos civiles que porque no había ambiente o que una persona no estaba de acuerdo, pararan de hacer lo que estaban haciendo; creo que la historia está de su lado. Es lo correcto y es lo que hay que hacer. Continuamos sumando aliados, y esto no es una carrera de seis metros; esto es un maratón. Nosotros entendemos que poco a poco vamos a ir avanzando hasta que lleguemos al momento definitorio en el que finalmente a los puertorriqueños se le dará la oportunidad de poder decidir qué quieren hacer con su futuro político”, declaró el funcionario en entrevista exclusiva con El Diario de Nueva York.

Proyecto del Senado 3231 cuenta con 23 coauspiciadores

El encargado de PRFAA añadió que, al momento, 23 senadores coauspician el proyecto presentado en el Senado por el demócrata de Nuevo México, Martin Heinrich, la mayor cantidad registrada para una medida de este tipo en la historia de ese cuerpo legislativo, destacó. Sin embargo, ese número no es suficiente, y los demócratas necesitan apoyo republicano para llevar a votación cualquier legislación de este tipo.

“Nosotros nos hemos enfocado en el Senado porque este es el proyecto hermano de la Cámara…En diciembre de 2022 fue a votación y se aprobó en el ‘floor’ (pleno de la Cámara). O sea que ya hemos demostrado que tenemos la capacidad de lograr los 217 que se necesitan para lograr aprobar un proyecto en la Cámara… y ahora estamos enfocados en el Senado porque entendemos que ese es el cuerpo que merece más atención. Y también por la realidad de que la Cámara está controlada por republicanos, y el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara ha dicho que no está de acuerdo con el proyecto, y que no le interesa moverlo hacia adelante. Así que en ese sentido nuestros enfoques han sido en el Senado”, expuso.

El S. 3231 es la versión senatorial del H.R. 2757 o Ley de Estatus de Puerto Rico, presentada en abril pasado por segunda ocasión en la Cámara de Representantes, luego de que un proyecto similar (H.R. 8393) fuera probado en el hemiciclo por los demócratas a finales de diciembre de 2022.

Dávila Pernás aseguró que ha notado mayor receptividad por parte de algunos republicanos en ese cuerpo legislativo para discutir el tema. Sin embargo, reconoció que lo anterior no significa un compromiso ni coauspicio.

Temor republicano de que Puerto Rico sea admitido como estado

“Yo creo que hay un sector del Partido Republicano que le tiene un poco de miedo, digamos, al hecho de que Puerto Rico pueda ser admitido, bajo la impresión de que Puerto Rico podría ser un estado demócrata. Sin bien es cierto que Puerto Rico tiene un gobernador actualmente demócrata, también ha tenido gobernadores republicanos. Está bastante balanceado en ese sentido. Cuando uno va a Puerto Rico y uno ve las tendencias de cómo votan, yo entiendo que si Puerto Rico se dividiera en cuatro distritos congresionales, es posible que varios de esos distritos podrían ser más conservadores de lo que la gente piensa”, analizó el director de PRFAA.

Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos sujeto a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos a través de la Cláusula 2 de la Constitución. Bajo el Estado Libre Asociado (ELA), sistema actual de Gobierno en la isla, las autoridades tienen cierta autonomía en asuntos domésticos. Sin embargo, al final del día, en muchos instancias legales, es el Gobierno federal el que tiene la última palabra.

Varias organizaciones de la diáspora ligadas al movimiento independentista piensan que la discusión actual en Washington sobre la descolonización de la isla carece de seriedad y se inclina a la estadidad, por lo que anticiparon que enfocarán sus esfuerzos en otros temas, como la reconstrucción de Puerto Rico y el avance en el impulso de proyectos de energía renovable, la soberanía alimentaria y la Ley 22, que otorga exenciones contributivas a extranjeros que establecen residencia en la isla a cambio de la promesa de invertir y generar empleos.

Impacto de plebiscito del 2020

En ese sentido, Dávila Pernás planteó que los esfuerzos de la Administración que representa van acorde con la decisión de los puertorriqueños en las urnas en el 2020.

El entrevistado se refiere al sexto plebiscito no vinculante celebrado el mismo día de las elecciones generales. En esa consulta, un 52% de puertorriqueños contestó que sí a la pregunta sobre si Puerto Rico debía convertirse en estado. Estos resultados han sido cuestionados por políticos demócratas del ala más progresista como las representantes Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, quienes plantean que los resultados no son representativos de una mayoría absoluta, y excluyen a otros sectores de la población que no comulgan con la ideología de la estadidad.

A preguntas de este rotativo, sobre si el reforzamiento en las gestiones de funcionarios y líderes estadistas ligados al PNP en pro del tema del estatus responden a la cercanía de las elecciones, Dávila Pernás contestó: “No, realmente no. Es cuestión de principios. El que cree en la estadidad, cree en la estadidad. El que cree en la igualdad, cree en la igualdad. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo…”.

El funcionario añadió: “Fue parte de la campaña, de la agenda de política pública que hay, y pues a la hora de la verdad, es lo que exigió el pueblo. El pueblo exigió un mandato de cambio, y eso es lo que se está buscando. Si nos quedáramos de brazos cruzados y no hiciéramos el trabajo, creo que ahí habría un espacio para que dijeran, ‘miren, a ustedes los eligieron para que hicieran esto, para que trataran, se esforzaran, y a la primera que le dijeron que no o encontraron el primer obstáculo, se quitaron’. Ahí podría decir yo que podría haber un señalamiento…pero ese no es el caso, no es la realidad. La realidad es que nos hemos estado esforzando, y cada vez salimos a la calle para buscar esa igualdad que tanto merecemos”.

La controversia por los delegados por la estadidad en Washington

Como parte de las iniciativas de la Administración Pierluisi en cuanto al tema del estatus, la delegación novoprogresista aprobó, en el 2020, la Ley Núm. 167 para crear la “Delegación Congresional de Puerto Rico”.

En virtud de esa ley se realizó una elección especial en mayo de 2021 de seis delegados para abogar por la estadidad en Washington.

La abogada Elizabeth Torres; el exlegislador municipal de Guaynabo, Roberto Lefranc Fortuño; la exalcaldesa de Ponce, María Meléndez; la abogada y exsecretaria del Departamento de Corrección de Puerto Rico, Zoraida Buxó; el renunciante gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló; y la exlegisladora Melinda Romero, fueron elegidos en la consulta en la que participó un 3.92% del electorado.

La labor de los delegados por la estadidad, de los que solo quedan cuatro, porque Torres fue destituida por los tribunales en Puerto Rico por no presentar sus informes, y Meléndez renunció, ha sido cuestionada por sectores de la oposición, principalmente, por los altos salarios que reciben, más reembolsos.

La oposición del Partido Popular Demócrata (PPD) ha intentado vetar la ley ante el argumento de que es un gasto innecesario de fondos públicos.

Sin embargo, hasta el año pasado, los esfuerzos habían sido infructuosos; y ya este 2024 culminan las labores de la delegación, según dispone la ley.

Dávila Pernás no pudo precisar cuánto exactamente se le ha pagado a cada delegado, pero información de medios en la isla apunta a que más de $1 millón en fondos públicos han sido desembolsados para el grupo en general.

Sin embargo, el funcionario defendió la labor de estos estadistas como un complemento a otros esfuerzos a nivel de Estados Unidos para iniciar un proceso de descolonización.

“Yo he visto de primera mano a varios de los delegados trabajando, inclusive previo a que se presentara este proyecto. Muchos de ellos estuvieron en el Senado muchísimo tiempo pidiendo que se presentara un proyecto hermano. Así que esa información la tengo que contradecir. Sí han estado trabajando y la evidencia más grande de que la delegación ha funcionado, que ha sido una aportación positiva a la gestión que estamos haciendo, es la delegación extendida que se creó por iniciativa del exgobernador Ricardo Rosselló, que al día de hoy…son creo que más de 15,000 voluntarios que existen a través de todos los estados, residentes de los estados de los que tiene que responder el senador y congresista del distrito donde vive ese delegado directamente a esa persona porque ellos sí tienen poder del voto que no tenemos nosotros los puertorriqueños”, argumentó.

A insistencias de El Diario sobre si el pago a los delegados es equivalente a los resultados, respondió:

“Se aprobó un proyecto en Cámara, se presentó un proyecto en el Senado con la mayor cantidad de coauspiciadores en la historia del Senado. Nunca ha habido un proyecto con tantos coauspiciadores. Bajó una declaración de política pública del presidente y de la Casa Blanca endosando el proyecto para que se convierta en ley. Hemos visto cómo se han reclutado más de 15,000 voluntarios al momento en los estados. Se ha tornado también un issue de campaña en los EE.UU. donde los propios republicanos utilizan esto como ‘talking point’ en sus rallys; los demócratas lo usan también. Hemos visto cómo organizaciones de derechos civiles se han unido también a esta causa…Así que todo eso acumulado, yo lo veo como un avance y lo veo como positivo.

“Yo no creo que se le debe dar todo el crédito a una persona en particular, a un político o a un grupo, pero sí estoy convencido de que los delegados congresionales, y todo lo que ha germinado de esa delegación, ha contribuido a toda esa lista de logros que acabo de enumerar”, puntualizó.

El Diario de Nueva York pidió mayor información a PRFAA sobre los ingresos de los delegados desde que asumieron la posición y estamos en espera de la misma.

El alcance de PRFAA

La oficina de PRFAA, creada por ley en 1979, es la agencia que representa al Gobierno de Puerto Rico en Washington D.C., que, en este caso, lo encabeza Pierluisi.

El hecho de que el territorio no tenga representación en el Senado federal, y solo cuente con un comisionado residente en la Cámara sin derecho al voto, en este caso Jenniffer González, hace que la existencia de PRFAA sea relevante para traer a colación ante las autoridades federales asuntos que afectan a boricuas dentro y fuera del territorio.

PRFAA, además, se supone que sirva como una oficina desde la que se extienden los servicios gubernamentales de las distintas agencias y entidades locales a los puertorriqueños más allá de la isla.

Ejemplo de lo anterior fue la reapertura en noviembre de 2022 de la Oficina de Servicios Puertorriqueños, en El Bronx, en coordinación directa con la de PRFAA.

La oficina de PRFAA, ubicada en el 400 East de la Avenida Fordham Road, atiende a boricuas no solo de los cinco condados y otras partes del estado, también de otras demarcaciones. El fin principal es facilitarles a estos ciudadanos el acceso a documentos oficiales requeridos para recibir ayudas gubernamentales y servicios; particularmente a los que migran forzados por diferentes desastres naturales como huracanes y sismos.

Este periódico también contactó al equipo de prensa de la gobernadora Kathy Hochul para averiguar sobre el estatus de la oficina en la Gran Manzana y espera por respuesta.

Aproximadamente, 1 millón de boricuas residen en Nueva York, el segundo estado con más miembros de la diáspora puertorriqueña en Estados Unidos, solo precedido por Florida.

Pendientes a El Diario para la segunda parte de la entrevista a Luis Dávila Parnés.

