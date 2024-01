Encuentran en Reino Unido a bebé de 2 años muerto al lado del cadáver de su padre

Un triste acontecimiento ocurrido al otro lado del mundo le ha dado ya la vuelta al mundo, y es que las autoridades de la localidad de Skegness, en el condado de Lincolnshire, en Reino Unido, encontraron hace unos días a un bebé de tan solo 2 años muerto, justamente al lado del cadáver de su padre, al interior de su casa.

El triste hecho ocurrió el pasado 9 de enero, en donde una trabajadora social hizo el macabro hallazgo luego de que una trabajadora social ingresara al domicilio del bebé, luego de varios intentos de contactar a su padre, sin éxito, y del que no se sabía nada desde el 26 de diciembre.

De acuerdo a varios medios británicos, el cuerpo sin vida del niño Bronson Battersby fue encontrado acurrucado junto a su padre, Kenneth, de 60 años, quien, al parecer, murió días antes a causa de un ataque cardiaco. Los investigadores creen que el bebé falleció de hambre, después de permanecer varios días junto al cadáver de su progenitor.

“Si los servicios sociales hubieran hecho su trabajo, Bronson todavía estaría vivo. Pero no hicieron nada”, ha declarado en el diario The Sun la madre del niño, que vio por última vez a su hijo antes de Navidad después de una pelea con su exmarido.

Según Daily Mail, el padre del bebé estaba clasificado como persona vulnerable y recibía una visita semanal por parte de una trabajadora social, que acudió a su casa el 2 de enero, pero no obtuvo respuesta y se marchó. La trabajadora social volvió a la casa el 4 de enero, de nuevo sin recibir respuesta, y fue entonces cuando dio parte a la policía. Sin embargo, los cuerpos no fueron encontrados hasta el día 9 de enero, cuando la propia trabajadora social entró en la casa a pesar de no recibir respuesta.

“Los resultados de la autopsia confirman que Bronson murió de hambre porque murió su padre. Creen que Kenneth murió no antes del 29 de diciembre. Significa que si la trabajadora social hubiera presionado para entrar cuando no recibió respuesta el 2 de enero, entonces Bronson todavía habría estado vivo”, declaró la madre del menor al medio citado anteriormente.

