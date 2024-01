Kyle Walker en medio de un culebrón: “Estaba feliz ocultando la verdad porque tenía dos familias”

El jugador de fútbol inglés Kyle Walker se encuentra en medio de un problema familiar después de que su ahora expareja, Annie Kilner, descubriera que el defensor tuvo un hijo fuera del matrimonio con la modelo Laurin Goodman.

La situación dio un giro drástico recientemente cuando Goodman reveló detalles íntimos de su relación con Walker en una entrevista con The Sun on Sunday.

Goodman expresó: “Le decía a Kyle: ‘Tienes que decírselo. Tienes que decirle a Annie que eres el padre de nuestra hija y que tienes una relación con tus hijos'”. La modelo se refería al bebé de seis meses y a Kairo, concebido durante un breve impasse con Kilner.

“Kyle estaba feliz ocultando la verdad porque tenía dos familias y tenía miedo de lo que pasaría cuando Annie lo supiera, pero yo seguía diciéndole: ‘Nuestra hija no puede ser un secreto, es una humana’. No quería que se separaran o causaran daño, pero tenía que salir a la luz por el bien de todos”, detalló.

Agregó que Kyle estaba evitando la verdad por temor a las consecuencias, pero ella insistía en que la situación saliera a la luz. Según Goodman, todo llegó a un punto crítico el 27 de diciembre, cuando ella decidió revelar la verdad, aprovechando el viaje de Walker para un partido contra el Everton en Liverpool.

“Kyle y yo habíamos tenido una reunión legal a principios de ese mes y sabía que me estaba mintiendo, y mintiéndole a ella. Esa noche me dijo que quería hablar conmigo por FaceTime el día de Navidad, pero le dije: ‘No, se acabó, esto es demasiado tóxico’. Lo bloqueé. Me convenció de una falsa sensación de seguridad. Me dio una imagen muy diferente de su vida que distaba mucho de la verdad”., agregó

Goodman también explicó que Annie, la expareja de Walker, dudaba de la paternidad hasta que le mostró pruebas de ADN. Sin embargo, ahora está lidiando con la confusión sobre qué era verdad y qué era mentira en la relación.

La influencer de 32 años compartió sus razones para hablar con Kilner, mencionando que no quería causar más dolor pero sentía que era necesario antes de que la situación se hiciera pública.

En su comunicado en Instagram, Goodman admitió que la semana fue difícil y pidió disculpas a Annie. También compartió su lucha con la salud mental y pidió privacidad.

“Estoy escribiendo esto entre lágrimas y rompiéndome a llorar delante de mis hijos. Me he ido con mis hijos porque esta semana ha sido muy difícil de sobrellevar”. Luego, siguió con su relato: “Abordé todo lo que se dijo esta semana y le pedí disculpas a Annie”.

“Mi hija tiene sólo seis meses y mis hormonas todavía están al máximo, así que he lidiado con esto de la mejor manera que he podido y ahora necesito que me dejen en paz. No pretendo convertirme en la víctima de esta situación, pero ahora estoy luchando enormemente con mi salud mental, estoy al límite y no puedo ser la mejor madre posible para mis hijos cuando me siento así de deprimida”, expresó. Y cerró: “Sé que a la gente le encantan los chismes, pero esto me está llevando al límite”.

La historia revela que Walker conoció a Kilner durante su adolescencia, pero su relación tuvo altibajos. Después de un breve romance con Goodman y el nacimiento de Kairo en 2019, Walker y Kilner volvieron a apostar por el amor y se casaron en diciembre de 2021.

La ruptura fue anunciada oficialmente por Kilner en redes sociales, seguida por un breve mensaje de disculpa de Walker, pidiendo privacidad para la familia mientras enfrentan estos difíciles momentos.

Pocas horas después, Kyle Walker publicó un escueto mensaje de tres párrafos: “Annie es una mujer increíble y sólo puedo disculparme por el disgusto que le he causado. Ha formado parte de mi vida durante mucho tiempo y eso nunca cambiará por el bien de nuestros hijos. Pido privacidad para toda nuestra familia, y especialmente para nuestros hijos pequeños, mientras superamos estos momentos difíciles”.

