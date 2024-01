Christian Pulisic es galardonado como Mejor Jugador de Estados Unidos en 2023 e iguala a Landon Donovan

El delantero estadounidense y una de las principales estrellas del AC Milan de Italia, Christian Pulisic, sigue consagrándose como uno de los mejores futbolistas en la historia de los Estados Unidos y justamente fue galardonado por la U.S. Soccer como el Mejor Jugador del 2023 por lo desequilibrante que fue a lo largo del año; este premio es entregado desde 1984 para rendir homenaje al jugador más destacado de la temporada.

Este nombramiento como el Mejor Jugador en Estados Unidos del 2023 representa un hecho histórico para Pulisic, debido a que lo conquista por tercera ocasión en su carrera con apenas 25 años; ya ha recibido este premio en los años 2017, 2019, 2021 y 2023.

Con este nuevo premio el delantero del AC Milan de la Serie A de Italia logra igualar la cantidad que recibió el histórico capitán de la selección de Estados Unidos, Landon Donovan, quien también lo ganó en cuatro oportunidades antes de retirarse formalmente del balompié; los años en los que triunfó el jugador fueron el 2003, 2004, 2009 y 2010.

Christian Pulisic recibió la noticia de que había ganado el premio a través de un video en las instalaciones del Milan en el que apareció el actor Brendan Hunt; este artista fue el encargado de darle vida al personaje de Coach Beard en la serie de televisión Ted Lasso.

Durante el video presentado por parte de la U.S. Soccer también estuvo conectado Landon Donovan para compartir algunas de sus impresiones con el jugador de 25 años; en sus palabras el histórico capitán estadounidense lo felicitó por el logro y le expresó su mayor deseo para que pueda tener muchos más años de éxito en las canchas.

“Felicitaciones, gracias por todo lo que has hecho, puedes ir más despacio, no necesitas ganarlo más, tienes 25 años y nos has superado a todos. La generación previa a mi tuvo la oportunidad de jugar la Copa del Mundo en casa y eso es genial, sigue haciéndolo bien amigo, estoy orgulloso y felicitaciones otra vez”, comentó Donovan en la conversación.

“Ustedes me han inspirado, tu y tu generación de verdad pusieron un precedente para mi y quiero hacerlo exactamente como ustedes lo hicieron, estar en esta posición no se siente real, pero estoy agradecido por las oportunidades, amo representar a Estados Unidos y estoy muy orgulloso”, respondió Pulisic.

