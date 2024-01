Alexis Vega es el nuevo refuerzo de los Diablos Rojos del Toluca: “No me voy como hubiera querido”

El delantero mexicano Alexis Vega llegó a un acuerdo con los Diablos Rojos del Toluca para convertirse formalmente en su nuevo refuerzo en el presente torneo Clausura 2024 de la Liga MX con lo que marca el final de su carrera dentro de las Chivas Rayadas de Guadalajara; con el equipo logró convertirse en una de las grandes estrellas del torneo azteca.

Esta información la dio a conocer el equipo a través de un comunicado en su cuenta de la red social X (antiguo Twitter), donde también compartieron un video bastante jocoso en el que muestran algunos de los momentos más importantes del atacante en su carrera y que le permitió ser un ídolo dentro del Rebaño Sagrado.

La firma de Vega se da varias semanas después de diversos rumores que anunciaban su salida de Guadalajara debido a que no estaba en los planes de Fernando Gago. Sin embargo, no se había revelado nada sobre su acuerdo o los avances de las negociaciones entre ambas partes.

El atacante de 26 años vivió un complicado momento con las Chivas de Guadalajara luego de ser separado del equipo por haber violado el reglamento interno del club tras la Jornada 10 justamente ante los Diablos Rojos del Toluca, por lo que su salida se empezó a movilizar por parte de la directiva al no perdona este tipo de actos.

Su regreso a las canchas se registró en la Jornada 17 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX y posteriormente jugó dos partidos en la Liguilla bajo las órdenes de Veljko Paunovic; a pesar de esto no tuvo el protagonismo deseado y con la llegada de Fernando Gago fue totalmente descartado de la plantilla para el presente campeonato.

Vega se despide

El delantero mexicano decidió enviar una emotiva carta de agradecimiento a las Chivas Rayadas de Guadalajara y especialmente a la afición por haberles permitido formar parte de una institución con tanta historia y además de haberse consagrado como uno de los más importantes miembros de la plantilla.

“Hoy me despido de una gran institución donde mi familia y yo solo tenemos palabras de agradecimiento. Gracias a la familia Vergara porque desde el día uno nos hicieron sentir como en casa. Claro, hubo momentos malos y difíciles que quedarán marcados en mí, pero fueron más los buenos y por los que siempre estaré totalmente agradecido de haberlos vivido aquí. Tal vez no me voy como hubiera querido, pero hay que ser realistas para saber cuando tienes que tomar decisiones que duelen, pero son las correctas”, detalla.

“Solo me queda agradecer a la afición que desde el día 1 y hasta hoy me han apoyado, una parte de mi se quedará con ustedes. Muchas gracias a todos los compañeros, staff, entrenadores con los cuales tuve el privilegio de poder compartir vestidor y cancha. Les deseo el mayor de los éxitos y que pronto pueda llegar la 13”, concluyó el atacante.

