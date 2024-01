Lili Estefan habla de los rumores de embarazo de Michell Renaud y se fija en un detalle particular

Lili Estefan, presentadora de ‘El Gordo y la Flaca’, opinó acerca de los rumores de que la actriz mexicana Michelle Renaud está embarazada de Matías Novoa, pero supuestamente no ha querido confirmarlo.

Debido a lo insistente que ha sido esta información, la conductora del show de entretenimiento de Univision no dudó en hacer comentarios acerca del tema.

“Obviamente, Rauli, ella (Michelle) dice que tiene mucho frío y que por eso anda con no sé cuántas chamarras. Sin embargo, él (Matías) anda con camisa manga corta”, dijo la cubana acerca de unas declaraciones de la actriz, en las que afirmaba que usa ropa holgada por el clima y no porque esté esperando un bebé.

La cubana-estadounidense indicó que a ella y a muchos les llama la atención lo rápido que se dieron las cosas entre ellos.

¿Qué ha dicho Michelle Renaud de su presunto embarazo?

En declaraciones a la prensa, la actriz mexicana respondió que su boda con el actor chileno se dio en el tiempo que correspondía y que no considera que haya sido apresurado que se lanzaran al agua.

Además de esto, indicó: “Los tiempos del amor los decide la pareja, esto de que me da nervios esto de que me den el anillo un año después. No soy tan paciente, tengo muchas cosas que ir viviendo para ir aplazando tanto, y pues así se dio”.

También negó que esté embarazada, pero es una idea que le agradaría, según comentó la protagonista de la telenovela ‘La Herencia’ en la entrevista con varios reporteros.

“Ojalá, que me lo mande Dios, ustedes ya saben que nosotros estamos dispuestos, ya que el Universo decida, por ahora traigo mil chamarras porque me estoy congelando, nada más”, afirmó.

La mexicana afirmó que no le molestan estos rumores porque está enfocada en sus proyectos. “Cuando estás ocupado viviendo no puedes estar poniendo tanta atención y en esta profesión, mientras más hablen, bien o mal, te mantienen vigente y se los agradezco mucho”, destacó.

Matías Novoa también habló con los periodistas y dijo que para él no fue rápido, porque está seguro de la mujer con la que se casó y el amor que siente por ella.

