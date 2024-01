Lupillo Rivera cambia su foto por una similar a la que usó Belinda y estallan en su contra

Lupillo Rivera, el famoso cantante de música regional mexicana, ha compartido públicamente su experiencia al haber sido pareja de Belinda. Aunque no ha revelado muchos detalles, ha insinuado que la relación tuvo un impacto significativo en su vida.

Pero, ¿qué ocurrió esta vez que se habla de su pasado amoroso?, pues en días anteriores la cantante cambió su foto de perfil de la red social de la camarita por una donde salen reflejados sus ojos en un tatuaje que se hizo Christian Nodal de ella.

Sin embargo, lo sorprendente de esta situación es que el hermano de Jenni Rivera hizo lo mismo con una foto de sus ojos en blanco y negro, hecho que sin duda terminó llamando la atención de los seguidores de ambos. Además, estuvo acompañado por el siguiente mensaje: “¿Dónde andarán esos ojitos que me hicieron suspirar?”.

Rivera ha mencionado en varias ocasiones que ella fue una mujer muy especial para él, y que su relación fue intensa y apasionada. Sin embargo, también ha dejado claro que la ruptura fue dolorosa y que le ha dejado cicatrices emocionales.

A pesar de la falta de detalles específicos, estas declaraciones generaron gran interés en los medios de comunicación y entre los seguidores de ambos artistas. Muchos se preguntan qué sucedió realmente entre ellos y qué pudo haber causado la ruptura.

Belinda ha preferido no hablar de Lupillo Rivera. / Foto: Mezcalent.

Por su parte, Belinda ha optado por mantener un perfil discreto en cuanto a su vida personal y se ha enfocado en su carrera musical. Aunque ha tenido relaciones públicas en el pasado, ha preferido mantener su intimidad protegida en los últimos años.

A pesar de las especulaciones y los rumores, tanto ella como él han mostrado respeto mutuo en público y han evitado hacer declaraciones que pudieran perjudicar su imagen o la de la otra persona.

Internautas se burlan de la foto de Lupillo Rivera

“Ay, no, ya siéntese, señor! No sueñe más”, “Espero que no te refieras a la que habló mal de tu familia, hijas, exesposa”, “Belindo Rivera, te la volaste”, “Esto se está poniendo mejor que cualquier historia de Mujer Casos de la Vida Real”, “Este tampoco tiene tantita madre JAJAJA”, “Espero algún día papá Dios te dé una gran mujer sin vanidad”, “Amiguis @belindapop nena acá te Suspiran”, “Lupillo cuenta tu verdad con la señora sapito, ahora te toca a ti facturar”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

