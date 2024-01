Adiós Xavi: Sergio Busquets coloca a Rafael Márquez como el mejor candidato para dirigir al FC Barcelona

El FC Barcelona se encuentra en graves problemas esta temporada debido a los malos resultados que han registrado y que los tienen sin aspiraciones a conquistar La Liga, por lo que han empezado a surgir rumores sobre la posible destitución de Xavi Hernández como director técnico del cuadro culé con el objetivo de traer una nueva pieza que busque darle un nuevo aire a la institución para regresarla a su antigua gloria.

Uno de los que decidió hablar sobre este tema fue el mediocampista del Inter Miami e histórico jugador del FC Barcelona, Sergio Busquets, quien detalló que el mejor hombre para tomar este cargo dentro del equipo es el mexicano Rafael ‘Rafa’ Márquez al considerar que tiene todos los conocimientos necesarios para mantener una buena estrategia con la que puedan sumar victorias en el futuro.

“Me han hablado muy bien de él, los resultados han sido muy buenos, consiguió hacer playoffs con un filial y no es nada fácil porque era un equipo muy joven que cuando tiene un buen jugador te lo suben al primer equipo. Este año ha comenzado muy bien, está siguiendo su proceso y por lo que sé lo tienen muy en cuenta para un futuro y me alegro que se lo ha ganado y se lo merece”, expresó Busquets en sus declaraciones.

El mediocampista del Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) resaltó que la experiencia que tuvo Rafa Márquez dentro de las filas del Barcelona y lo que ha registrado al mando de la filial del equipo le ha permitido ganarse los elogios de diversas personalidades vinculadas a la organización y además el total respaldo para poder hacerse con el banquillo en caso de una posible salida de Xavi Hernández como su director técnico.

“Tuve la suerte de tenerlo como compañero cuando empezaba y Rafa es historia del futbol mexicano, una leyenda, fue un gusto tenerlo como compañero y ahora está en otro proceso, el año pasado coincidí con él y se le veía que era un jugador que pensaba mucho que era muy serio, un líder y es lo que transmite como entrenador”, agregó el futbolista español.

Para finalizar, Sergio Busquets decidió hablar sobre la nueva temporada que disputará defendiendo los colores del Inter Miami para este 2024; en sus palabras detalló que desea seguir apoyando a la plantilla para poder tener los mejores resultados posibles y así poder alcanzar el título de campeón que les fue esquivo la zafra pasada por los negativos resultados que tuvieron antes de su llegada.

“Es difícil porque no solo es a nivel deportivo sino a nivel familiar que no es tan fácil, son cosas nuevas, es una familia completa, pero ya estamos asentados, comenzando desde el inicio ya conociendo la liga, los equipos, empezar desde cero y sacar esa espinita de no poder llegar a los playoffs”, concluyó.

