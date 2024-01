Aviso de la FEC a comisionada residente Jenniffer González por donativos en exceso a su campaña no es en sí una prueba de ilegalidad, asegura experta

Nueva York – Aunque la campaña de Jenniffer González, comisionada residente de Puerto Rico en Washington D.C., habría recibido donativos en exceso a lo permitido por ley según una carta de la Comisión Federal de Elecciones (FEC), lo anterior no significa que la aspirante a la gobernación de la isla cometió un acto indebido o ilegal, explicó una abogada del Brennan Center for Justice experta en el tema de financiamiento de campañas electorales.

La semana pasada medios como El Diario de Nueva York y algunos en la isla recibieron copia de la misiva que le envió esa oficina federal al tesorero del comité “Todos con Jenniffer Inc”, Oriel Campos Hernández.

El documento con fecha del 10 de enero fue firmado por el analista de finanzas de la FEC, Ian Pritchard.

La notificación señala que, desde 2021 al 2023, González recibió unos $200,000 en donativos electorales. La carta hace referencia al reporte del informe trimestral de octubre de 2023 que comprende el periodo desde el 7 de julio al 30 de septiembre del mismo año.

El análisis de la FEC, entidad encargada de administrar y aplicar la ley de financiamiento de campañas electorales en Estados Unidos para candidatos a la presidencia, vicepresidencia, Cámara de Representantes y Senado, señala que, si la comisionada y su equipo no contestan al requerimiento de información para la fecha del 14 de febrero, se exponen a otros procedimientos administrativos como auditorías para garantizar el cumplimiento.

En entrevista con El Diario de NY, Joanna Zdanys, la asesora sénior de Elecciones y Gobierno de la organización no partidista que examina asuntos de política pública y de ley en el sistema político estadounidense, señaló que este tipo de emplazamiento es bastante común en el proceso que encabeza la FEC para hacer cumplir la ley.

“Estas solicitudes de información por parte de la Comisión Federal de Elecciones son bastantes rutinarias, así que lo que estos documentos hacen es señalar ciertos errores…o en un caso como este, contribuciones en exceso a la campaña del candidato (a)”, expuso la analista graduada de Fordham University School of Law.

“El sistema federal establece límites de cuán grande puede ser una contribución para oficinas federales y lo que pueden recibir de donantes individuales, así como de otras entidades como Comités de Acción Política (PAC)”, continuó.

La experta añadió que este tipo de notificación no se limita a candidatos federales, sino que a nivel estatal también se registran instancias en las que un candidato o candidata recibe contribuciones en exceso a lo permitido por ley, en ocasiones de manera “inadvertida”.

“Nosotros hemos visto que esto pasa en casos, por ejemplo, en que el candidato tiene un donante que atiende múltiples eventos de recaudaciones de fondos e inadvertidamente se pasa del límite de contribución. Digo esto porque la mera existencia de una solicitud de información no es en sí misma una indicación de que se está cometiendo un delito (acto indebido) o de conducta impropia. En muchas instancias es un error inadvertido, descuido de contabilidad o algo que el tesorero no haya visto”, enumeró.

Un paso en el proceso de cumplimiento ante la FEC

Zdanys explicó que, a partir de ahora, el rumbo de la evaluación de la FEC dependerá de los que conteste el equipo de campaña de la comisionada.

“Esto es un paso en el proceso de cumplimiento…Ellos le están dando una oportunidad y una fecha límite para responder. En algunas ocasiones tú puedes dar más información, como que tu divulgación no estuvo completa… Lo que importa ahora es cómo la campaña responde al aviso de la Comisión”, destacó Zdanys.

A preguntas de este rotativo sobre cuáles podrían ser esas consecuencias o penalidades, la entrevistada contestó: “Todo depende de los problemas que estén descubiertos”.

Jenniffer González asegura que no ha cometido ilegalidad

Para septiembre cuando se terminaron de recopilar los datos para el reporte de octubre al que hace referencia la carta de la FEC, aún González no había anunciado oficialmente su candidatura a la gobernación y figuraba como funcionaria en la Cámara de Representantes federal.

Bajo este argumento, la republicana ha insistido en que los fondos recibidos para la elección general no se devuelven por ser ilegales, sino porque ya oficialmente no aspirará a una posición federal.

En un comunicado en sus redes sociales, González añadió que las devoluciones se realizaron el pasado mes de noviembre, por lo que las transacciones se verán reflejadas en el informe que culmina el 31 de enero de 2024.

“La petición de información obedece a la forma en que se informan los gastos e ingresos del comité, petición de información que se contesta aclarando o sometiendo más detalles. Ya se han ido corrigiendo y reclasificando los donativos al ciclo correspondiente, mientras que los donativos adjudicados a la elección general se devolvieron conforme a las normas del FEC”, argumentó.

Sobre el hecho de que González y su equipo ya están devolviendo las contribuciones recibidas en exceso como establece la ley, Zdanys indicó que es parte del procedimiento esperado.

“Devolver las contribuciones que exceden la ley es parte de lo que las campañas se supone que hagan. No hay expectativa de que las campañas sean 100% perfectas todo el tiempo. Hay instancias en que los candidatos pueden inadvertidamente exceder el límite, y por eso es que es importante que las campañas reciban notificaciones de potenciales violaciones cuando son descubiertas para que se les dé un tiempo razonable para corregirlas. Así que tomar acción correctiva no creo que en sí misma sea una admisión de un acto indebido, porque así es que se supone que funcione el proceso”, abundó.

Las disposiciones de la Ley Federal de Campañas Electorales

La Ley Federal de Campañas Electorales exige a los candidatos que informen de dónde proviene el dinero que recaudan y los importes. También le es requerido detallar en qué gastan el dinero de las donaciones y las cantidades.

“Todos los comités de candidatos registrados deben divulgar el dinero que recolectan y gastan. Estos ‘recibos’ y ‘desembolsos’ son reportados trimestralmente”, especifica una entrada en la página web de la FEC.

“Cuando un comité presenta un primer reporte, este debe incluir todos los recibos y desembolsos que ocurrieron antes de la registración. Esto incluye cualquier recibo y desembolso hecho durante el periodo exploratorio. El period de cobertura del primer reporte debe ser ajustado a la fecha en que inició la actividad financiera del comité”, añaden desde la entidad.

FEC debe reforzar sus procedimientos en cuanto al cumplimiento de la ley

A nivel más general, Zdanys, quien ha fungido como asesora legislativa, argumentó que la organización que representa ha recomendado reformas a la FEC para reforzar el proceso de aplicación de la ley en cuanto al financiamiento de campañas políticas.

“La FEC por más de una década se ha vuelto notoria por no aplicar la ley sobre violaciones al financiamiento de campañas. Ha construido un pobre historial de aplicación de la ley y rutinariamente no hace cumplir la ley sobre financiamiento de campañas. Y cuando lo hace, las penalidades no han sido significativas. Y eso es una preocupación porque provee mucho incentivo para candidatos en campaña para ser disciplinados sobre el cumplimiento de la ley. Así que ahora mismo, su único incentivo (candidato) es evitar vergüenza”, expuso.

“Por eso es que el Centro recomienda que se hagan reformas a la FEC y que refuercen su proceso de aplicación de la ley porque una cosa son las regulaciones y la ley en los libros y otra cosa es que apliquen eso”, puntualizó.

¿Qué dice la carta que la FEC envió a Jenniffer González y a su equipo de campaña?

Pritchard indica en el documento que la carta está motivada por la evaluación preliminar del reporte realizado por la Comisión. “Este aviso solicita información esencial para la divulgación pública completa de las finanzas de su campaña federal electoral”, inicia el texto.

El documento procede a señalar que la evaluación arrojó una o más contribuciones que aparentan exceder los límites establecidos.

“Un individuo o comité político además de un comité autorizado o un comité de multicandidatos calificados no pueden hacer contribución (es) a un candidato a una oficina federal en exceso de $3,300 dólares por elección. Un comité autorizado no puede hacer una contribución (es) a un candidato para una oficina federal en exceso de $2,000 por elección. Un comité calificado de candidatos múltiples y todos los comités afiliados no pueden hacer una contribución (es) a un candidato para una oficina federal en exceso de $5,000 por elección. El término contribución incluye cualquier regalo, suscripción, préstamo, depósito de dinero o cualquier objeto de valor hecho por cualquier persona con el propósito de influenciar cualquier elección para la oficina federal. Si una aparente contribución en exceso en cuestionamiento estaba incompleta o incorrectamente divulgada, usted debe enmendar su reporte original con la información de aclaración. Si cualquier contribución que usted recibió excedió los límites, usted tiene que devolver la cantidad excedida….”, detalla la oficina en la carta.

“Las contribuciones en exceso pueden ser retenidas si, dentro de 60 días de recibido, las porciones en exceso son debidamente reasignadas o retribuidas”, añaden desde la FEC.

“Si todavía no ha hecho eso, por favor, infórmele a la comisión de su acción correctiva inmediatamente por escrito y provea fotocopias de cualquier cheque reembolsado y/o cartas retribuyendo o reasignando las contribuciones en cuestión…”, continúa el escrito. “Dado que la candidata no está buscando la posición y no participará en la elección general, cualquier contribución recibida para la elección general debe ser devuelta a los donantes…”, solicitan.

El Diario de NY lleva aproximadamente una semana esperando por una respuesta del equipo de prensa de González sobre una solicitud de entrevista para hablar con la comisionada sobre este y otros temas.

González, del Partido Nuevo Progresista (PNP) se enfrentará en primarias al actual gobernador del territorio, Pedro Pierluisi, para ocupar la máxima posición gubernamental en Puerto Rico.

Sigue leyendo:

Comisionada residente Jenniffer González rechaza ilegalidades en donativos de campaña a raíz de aviso de la Comisión Federal de Elecciones (FEC)