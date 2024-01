Comisionada residente Jenniffer González rechaza ilegalidades en donativos de campaña a raíz de aviso de la Comisión Federal de Elecciones (FEC)

NUEVA YORK – La comisionada residente de Puerto Rico en Washington D.C. y aspirante a la gobernación de la isla, Jenniffer González, rechazó haber recibido donativos de campaña en exceso a los permitidos por ley entre los años 2021 y 2023, según sugiere un aviso de la Comisión Federal de Elecciones (FEC).

La Comisión Federal de Elecciones (FEC) le requirió información al tesorero del comité de campaña “Todos con Jenniffer Inc” de la comisionada residente en Washington D.C., sobre aparentes donativos ilegales.

La carta señala que la funcionaria, militante en el oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), debe reembolsar el dinero si los fondos exceden el límite establecido por ley.

$200,000 en donativos de campaña

El requerimiento de información va dirigido al tesorero del comité, identificado como Oriol Campos Hernández, según lee la misiva en poder de El Diario de NY con fecha del 10 de enero.

El documento señala que, desde 2021, González recibió $200,000 en donativos electorales.

La evaluación realizada por la entidad hace referencia al informe trimestral de octubre que comprende desde el 7 de julio de 2023 a septiembre 30 del mismo año. El texto señala que, en caso de no responder a los cuestionamientos expuestos para el 14 de febrero, esto podría llevar a una auditoría u a otra acción de las autoridades para exigir el cumplimiento.

González rechazó ilegalidad en sus fondos de campaña

En declaraciones desde su cuenta de Instagram, González rechazó que el reporte señale ilegalidad alguna.

“Esta tarde (ayer), nuestro tesorero recibió una carta sobre el informe trimestral para el periodo que culminó el 30 de septiembre del 2023. Esto no es una querella ni es un señalamiento de ilegalidad”, aseguró la precandidata.

De paso, alegó que su contrincante en primarias para la gobernación, el actual primer ejecutivo Pedro Pierluisi, fue señalado por la misma entidad en varias ocasiones.

“Esta carta es similar a las que recibió el Comité de Pedro Pierluisi 39 veces mientras su comité federal estuvo abierto, incluyendo para su informe de cierre, igual que a otros comisionados residentes. La misma es producto de los trámites internos usuales que lleva a cabo el FEC de revisar los informes que se someten”, planteó González.

Equipo de campaña de González ya está devolviendo algunos donativos

“La petición de información obedece a la forma en que se informan los gastos e ingresos del comité, petición de información que se contesta aclarando o sometiendo más detalles. Ya se han ido corrigiendo y reclasificando los donativos al ciclo correspondiente, mientras que los donativos adjudicados a la elección general se devolvieron conforme a las normas del FEC”, continuó.

La funcionaria añadió que las devoluciones se realizaron el pasado mes de noviembre, por lo que las mismas se verán reflejadas en el informe que culmina el 31 de enero de 2024.

La comisionada residente sostuvo que los fondos recibidos para la elección general no se devuelven por ser ilegales, sino porque no se postuló como candidata a comisionada residente para los comicios del 2024 en Estados Unidos.

“En cuanto a los gastos, lo único que se solicita es que se provea información adicional a la que se proveyó, lo que se hará según el proceso regular y ordinario para ello. Estas cartas no son inusuales ya que lo que se pretende es que se provea la mayor información posible sobre los gastos e ingresos de las campañas y que los mismos estén estandarizados a través de todos los que radican en la agencia”, puntualizó.

La carta de la FEC punto por punto

La introducción de la carta indica que se trata de una evaluación preliminar hecha por la Comisión del reporte.

“Esta carta está motivada por la evaluación preliminar de la comisión del reporte mencionado anteriormente. Este aviso solicita información esencial para la divulgación pública completa de las finanzas de su campaña federal electoral”, empieza el texto firmado por el analista de finanzas de campaña, Ian Pritchard.

El documento procede a señalar que el reporte revela una o más contribuciones que aparentan exceder los límites establecidos.

“Un individuo o comité político además de un comité autorizado o un comité de multicandidatos calificados no pueden hacer contribución (es) a un candidato a una oficina federal en exceso de $3,300 dólares por elección. Un comité autorizado no puede hacer una contribución (es) a un candidato para una oficina federal en exceso de $2,000 por elección. Un comité calificado de candidatos múltiples y todos los comités afiliados no pueden hacer una contribución (es) a un candidato para una oficina federal en exceso de $5,000 por elección. El término contribución incluye cualquier regalo, suscripción, préstamo, depósito de dinero o cualquier objeto de valor hecho por cualquier persona con el propósito de influenciar cualquier elección para la oficina federal. Si una aparente contribución en exceso en cuestionamiento estaba incompleta o incorrectamente divulgada, usted debe enmendar su reporte original con la información de aclaración. Si cualquier contribución que usted recibió excedió los límites, usted tiene que devolver la cantidad excedida….”, explica la oficina en la carta.

“Las contribuciones en exceso pueden ser retenidas si, dentro de 60 días de recibido, las porciones en exceso son debidamente reasignadas o retribuidas”, añade la entidad.

“Si todavía no ha hecho eso, por favor infórmele a la comisión de su acción correctiva inmediatamente por escrito y provea fotocopias de cualquier cheque reembolsado y/o cartas retribuyendo o reasignando las contribuciones en cuestión…”, continúa el escrito. “Dado que la candidata no está buscando la posición y no participará en la elección general, cualquier contribución recibida para la elección general debe ser devuelta a los donantes…”,agregan.

La carta también menciona contribuciones de organizaciones que no son comités políticos registrados ante la Comisión.

“Para que su comité acepte contribuciones de organizaciones no registradas, el comité tiene que tomar los pasos para asegurarse que el contribuyente (s) usa fondos permitidos para hacer la contribución”, especifica el texto.

“Si usted ha recibido contribuciones prohibidas, tiene que reembolsar el dinero. El rembolso debe ser realizado dentro de 30 días desde que el tesorero se percata de la ilegalidad de la contribución”, añade la carta.

Siete páginas con nombres de donantes

El documento que se le suministró a El Diario de NY incluye siete páginas con los nombres de los donantes que van desde individuos particulares hasta PAC (Comités de Acción Política).

La Ley Federal de Campañas Electorales exige a los candidatos que informen de dónde proviene el dinero que recaudan y los importes; y en qué se gastan el dinero de las donaciones así como las cantidades.

La ley aplica tanto a candidatos a la presidencia, como al Senado y a la Cámara de Representantes federal.

La FEC es la entidad que se encarga de aplicar el estatuto. Como parte de sus labores, establece los límites de contribuciones a las campañas para individuos y grupos; da seguimiento a la información financiera de las campañas y regula el uso de fondos públicos para las elecciones presidenciales, explica una entrada en USA.gov.

El Diario de NY contactó al equipo de prensa de la comisionada para pedir una entrevista con la funcionara para discutir a fondo este y otros temas, pero aún no hemos recibido respuesta.

González retará al actual gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en las primarias de junio próximo en la isla de cara a las elecciones generales de noviembre.

