Maribel Guardia enseña todos los arreglitos estéticos que se hizo para aparentar menos de 64 años

Desde que comenzó el año, Maribel Guardia ha estado enfocada en su trabajo y en mantener una mentalidad positiva. A pesar de que la pérdida de su hijo fue devastadora, ha encontrado la fuerza para seguir adelante y continuar con su carrera artística.

La costarricense es conocida por su dedicación al fitness y a cuidar su salud. A sus 64 años, sigue luciendo un físico envidiable y es ejemplo de que la edad no es un impedimento para verse y sentirse bien. Su disciplina y constancia en el ejercicio y una alimentación balanceada han sido clave para mantener su figura.

La actriz explica que se sometió a un tratamiento ideal para mejorar el aspecto de su piel, ya que mantiene un ritmo de vida muy ocupado y a veces es difícil cuidarla adecuadamente. Además, destaca que los resultados son inmediatos y duraderos, lo que le permite mantener un aspecto joven y radiante.

“Secretos de belleza (skinbooster de restylane) para empezar el año con mi dermatólogo favorito @drhollywoodlm al final hasta cantamos”, fue el mensaje que acompañó el video.

En el video, Guardia muestra sin miedo al doctor Luis Moya mientras le aplica el tratamiento en diferentes áreas de su cuerpo. El procedimiento implica la inyección controlada del ácido hialurónico en la piel, lo que ayuda a mejorar su textura, suavidad y apariencia general.

El Restylane Skinboosters es un tratamiento donde se emplea el uso del ácido hialurónico para hidratar y rejuvenecer la piel. Recordemos que eso contiene una sustancia que se encuentra de forma natural en el cuerpo y su función principal es mantener los líquidos corporales que se han ido perdiendo, así como la elasticidad de la piel.

“No me alcanza ni para los labios… mis rodillas tendrán que esperar”, “Hasta cantando, yo estaría en el piso del nervio con los piquetes”, “Necesito todo y el dinero también”, “Qué es lo que le está aplicando en el cuello y las manos”, “No, pues, yo envejeceré con dignidad porque solo me alcanza para el tinte negro del pelo”, “Cuando yo tenga esa edad no dirá nada, pero habrá señales”, “Gracias por compartirnos tus secretos de belleza!”, “Pero tú antes decías que no te hacías nada”, “Seguiré ahorrando, tú sigue divina”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· Imelda Tuñón rompe el silencio y da la cara luego del escándalo entre su madre y Maribel Guardia

· Maribel Guardia muestra la ofrenda de Día de Muertos que puso para recordar a su hijo Julián Figueroa

· Maribel Guardia envía fuerte mensaje tras declaraciones de Aracely Arámbula sobre Luis Miguel