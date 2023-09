Maribel Guardia envía fuerte mensaje tras declaraciones de Aracely Arámbula sobre Luis Miguel

La actriz Maribel Guardia es otra de las reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento que se une a la polémica de Aracely Arámbula y Luis Miguel, luego que la mexicana realizara unas fuertes declaraciones, momento donde aseguró que no desea verle la cara.

“Creo que todas las madres la entendemos porque como mujer igual te puede pasar muchas cosas o te pueden lastimar o poner el cuerno, digo no es el caso de Aracely, pero puede suceder y te lastima mucho, pero cuando se meten con tus hijos, te pones como una leona”, comenzó diciendo a los medios de comunicación.

“Los hijos son de dos y hay que hacerse responsable de ellos en todos los aspectos porque en el caso de Aracely no le hace falta lo económico. Lo que hay detrás es el amor, la atención o el desamor”, añadió.

Aracely Arámbula se va en contra de Luis Miguel

“Ya sabrán. Lo único que sí les quiero decir es que ese comunicado que salió por allá de España que yo no le permitía a mis hijos ver a su papá es una total mentira, por eso yo lo aclaré y les puse es falso. Siempre ha tenido las puertas abiertas. Decían que yo tenía que estar presente para que él los pudiera ver, para empezar no me interesa verle la cara porque me cae muy mal, ahorita me cae muy mal, no se ha portado nada bien“, dijo la actriz mexicana a los medios.

“Decían ‘tiene que estar ella presente’ pues era cuando tenían 4 y 6, pero ahorita tienen 16 y 14, ya están más altos que él, así que ojalá que si él tiene esa conciencia de verlos los tiene que buscar, que no esté esperando que lleguen al concierto como cuando él truena los dedos y están ahí todos, o sea la verdad es que así como sale ese sol enorme tan grande, no quiero decir nada malo, pero voy a decir las cosas que siento, tan grande como su ego que así de grande sea el corazón para sus hijos“, agregó a la prensa.

