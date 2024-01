Cristiano Ronaldo aseguró que los premios The Best de la FIFA “están perdiendo credibilidad”

Cristiano Ronaldo, el destacado futbolista portugués, continúa generando titulares tras su destacada actuación en los Globe Soccer Awards 2023, celebrados recientemente. Durante este evento, se llevó a casa varios galardones, incluyendo el premio al mejor jugador de Oriente Medio, el reconocimiento como jugador favorito de la afición y el prestigioso ‘Premio Maradona’.

Después de la gala, CR7 concedió una entrevista exclusiva al diario ‘Récord’, donde reflexionó sobre su momento actual, el estado del fútbol en general y expresó su opinión crítica sobre los premios The Best de la FIFA, señalando que han “perdido credibilidad”.

Cuando se le preguntó si creía que jugar en una liga considerada “menos visible”, como la de Arabia Saudí, afectaba a la consideración en los premios, Cristiano afirmó que está “acostumbrado y sabe cómo funcionan estas organizaciones”.

De manera franca, admitió no haber visto la ceremonia de los premios The Best y opinó que estos “están perdiendo credibilidad”.

“Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios. Y no es porque haya ganado en Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan”, sentenció el astro luso.

El astro luso, que anotó 54 goles el año pasado, destacó la universalidad del fútbol al afirmar que marcar goles es un desafío en cualquier liga, ya sea en Arabia Saudí, Italia, España o Portugal. Cristiano también enfatizó su orgullo al superar a jugadores como Haaland, Mbappé y Kane, subrayando que los números y hechos respaldan su rendimiento.

“Es difícil marcar goles, ya sea en Arabia Saudí, Italia, España o Portugal. Un gol es un gol. En cierto modo, me siento aún más orgulloso de haber batido a Haaland, Mbappé y Kane”, aseguró.

Al hablar sobre sus logros goleadores del pasado año, Cristiano Ronaldo compartió sus reflexiones con ‘Récord’, señalando que su éxito sorprende al recordar momentos difíciles en el Manchester United y la selección nacional. El portugués también destacó que tuvo una excelente pretemporada en el Al-Nassr y su confianza en continuar anotando goles tanto para el Al-Nassr como para la selección nacional.

“Sé que todavía tengo mucho potencial y sé que puedo marcar muchos goles para el Al-Nassr y para la selección nacional. Así que ha sido un año espectacular a nivel personal”, sentenció el portugués.

