Justin Timberlake revela el primer sencillo de su nuevo álbum y enciende las redes sociales

Justin Timberlake ha iniciado, oficialmente, la promoción de su nuevo disco titulado “Everything I Thought It Was”. Y es que durante el pasado 19 de enero, el cantante presentó, por primera vez, su primer sencillo llamado “Selfish”.

El escenario seleccionado por el estadounidense no fue otro que el Orpheum Theatre, ubicado en la ciudad de Memphis, Tennessee, de donde es originario el también actor, frente a más de mil 800 fanáticos.

Lo anterior, de manera lógica, se difundió a través de diversas redes sociales, provocando gran expectativa entre sus seguidores y fanáticos por conocer más sobre su nuevo material así como la fecha exacta de lanzamiento de su nuevo álbum.

Exclusive: #JustinTimberlake debuting his new song "Selfish" in Memphis tonight 🏆 pic.twitter.com/BWW3DCMZV8 — Respectful Rap (@RapRespectful) January 20, 2024

¿De qué tratará el nuevo álbum de Justin Timberlake?

En la diversidad de videos difundidos del concierto del día viernes, se puede ver al cantante convivir con su audiencia e, incluso ayudar a sus fanáticos con sus celulares. Es en uno de estos “momentos”, que el intérprete de “Can’t Stop The Feeling!” comienza a interpretar, por primera vez el tema “Selfish”, dejando entrever la esencia de su nuevo álbum.

Cabe destacar que al finalizar el show de Timberlake, y agradecer a la multitud de Tennessee por su presencia, se reveló el primer avance de “Everything I Thought It Was”, el cual es narrado por el ganador del Oscar Benicio del Toro.

En el video, se puede ver una pequeña maqueta de lo que parece ser una pequeña estación de gasolina y en donde también aparece Justin al final del video mirando la ciudad miniatura. Cabe destacar que el próximo jueves 25 de enero, el cantante estará presente en el “The Tonight Show con Jimmy Fallon”, donde seguramente dará más detalles de su nueva producción. En tanto, se espera que “Selfish” sea lanzado en los próximos días de manera oficial.

Justin Timberlake se olvida de Britney Spears

El nuevo álbum de Justin Timberlake parece, también, dejar de fuera la polémica respecto al “pleito” con su ex pareja Britney Spears. Cabe recordar que luego de la revelación del libro autobiográfico de la estadounidense “The Woman In Me”, en donde narra la infidelidad que cometió contra Timberlake cuando eran pareja, el cantante envió una indirecta a Spears con el tema “Cry Me A River”, el cual entonó en un concierto en Las Vegas, no sin antes mencionar “sin faltar al respeto”.

El tema, el cual narra una infidelidad y que también tiene a una mujer muy parecida a Britney en su video, llegó rápidamente a los oídos y ojos de la cantante, quien acusó a Justin de ser un “mal perdedor” y burlarse de él por ganarle en baloncesto.

Luego de esto, el cantante, quien no se sabe si se enteró de la respuesta de Britney, no brindó mayor “insinuaciones” respecto al hecho.

