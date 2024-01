‘Sigo procesando la decisión que tomé’: Thali García en bikini antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos 4’ 

La actriz mexicana Thali García estará desde el 23 de enero en ‘La Casa de los Famosos 4’, el exitoso reality de la cadena de televisión Telemundo.

A poco tiempo de que comience la competencia, en la que estará encerrada con un grupo de celebridades, la artista publicó un extenso mensaje en su cuenta en Instagram en el que habló de las emociones que le embargan por estar en este programa de telerrealidad, en el que la grabarán las 24 horas del día.

“Estos últimos días fueron de absoluta dicha. El mar es súper sanador, he descubierto que las olas siempre llegan cargadas de entendimiento. Discúlpenme, si no me han visto por ahí las últimas semanas, haciendo promesas de campaña o tour de medios, con los años aprendí; que el pez, por su propia boca muere y la verdad, yo soy más de acciones. Sigo procesando la magnitud de la decisión que tomé, de lo que está por venir y hablando de abandonar el nido por 17 semanas, decidí pausar todo lo demás, para dedicar estos últimos momentos antes mi aislamiento, a lo más valioso que tengo, que es: mi familia”.

Luego de esto, explicó que aunque está algo nostálgica porque estará lejos de los suyos, también se siente feliz por el apoyo que asegura que recibido.

Por esa razón, adelantó que dará el todo por el todo para lograr llevarse el premio. “Sepan desde ya, que la verdadera competencia para mí, es conmigo misma, lograr combatir y controlar a mis demonios, por qué todos los tenemos, mi verdadero reto es: salir de esa casa, mejor que como entre. Si logro eso, para mí: ya gané. Ahí adentro no tendré rivales, tendré maestros, quiero aprender mucho de mis compañeros y seguramente hasta hacer nuevos amigos”.

Acerca de los roces que pudiera tener con algunos participantes por su personalidad, explicó: “Recuerden que aunque alguien no nos caiga bien, siempre puede regalarnos una hermosa lección. No puedo prometer que no cometeré errores, puedo prometerles que tendré la valentía y la humildad para enmendarlos. Entro con la firme convicción de sacar todo lo bueno que hay en mi y de que no entro sola: Dios va de la mano conmigo, como ha hecho siempre en cada reto y en cada prueba, LCDLF, no será la excepción”.

Dijo que quiere tener un papel digno por varias razones, las cuales explicó en su publicación: “Tengo una familia que representar, unos padres maravillosos que me dejaron la vara muy alta y que no pienso defraudar. Y a ustedes mi gente; que han seguido por años mi vida y mi trabajo, que me echan porras y que creen en mí como ganadora de esta competencia, solo puedo decirles: Gracias. Prometo no decepcionarlos. Voy a vivir al máximo esta experiencia, me divertiré y trataré de que tengan la temporada más divertida que se haya hecho hasta ahora”.

Por último, Thali García comentó: “Ahora solo me queda pedirles: que no se la pierdan: todos los días 7pm/6c, obvio por Telemundo ¡Ahh y si me nominan, pues me rescatan! Los amo. Nos vemos en la final”.