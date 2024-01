Partido de primera división en Colombia terminó con salvaje pelea entre hinchas [Video]

Este fin de semana arrancó la primera división en Colombia con el estreno del último Junior de Barranquilla que terminó vencieron dos tantos por cero ante Atlético Bucaramanga.

Sin embargo, esa no fue la última noticia que salió del encuentro disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla, ya que supuestos hinchas e integrantes de ‘barras bravas’ de los dos equipos en contienda terminaron teniendo el protagonismo negativo.

Al término del partido, mientras los jugadores y los técnicos entregaban sus declaraciones a los medios de comunicación, en inmediaciones del estadio se presentaron peleas entre los hinchas del Bucaramanga y el Junior.

Intolerancia en el estadio Metropolitano. Hinchas del Atlético Bucaramanga fueron agredidos y golpeados, al parecer, por barristas del Junior. Personal de la Cruz Roja atiende a los lesionados. Se desconoce el estado de salud de los afectados y cuántos fueron. pic.twitter.com/qrarwkVnPB — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) January 22, 2024

Desafortunadamente las autoridades de la ciudad de Barranquilla no han dado un parte o reporte de lo que pasó y en redes sociales empezaron a conocerse videos de lo que pasó entre algunos de los asistentes al encuentro del campeón. Algunos afirmaron que los responsables de los desórdenes fueron integrantes de las ‘barras bravas’ que viajaron del equipo bumangués.

Pero en otros reportes ciudadanos y de medios locales, dan a entender que fue un enfrentamiento entre grupos de los dos clubes. Lo que sí se pudo comprobar es que los afectados fueron los hinchas del común, familias e hinchas que no tenían ninguna intención de meterse en problemas y que terminaron refugiados para esperar que se despejara las salidas.

Así se escucha en uno de los videos, cuando un hombre explica que no va a salir a la calle con los niños que lo acompañan y que podían estar en peligro: “Yo estoy aquí con dos niños, yo no me voy por ahora. Aquí me tengo que quedar, no me voy con los dos niños… Papi, yo no voy a salir”.

Y en lo que muestran los clips, se puede ver que integrantes de la Cruz Roja Colombiana están dispuestos a atender a algunas personas, mientras otros rodean y hablan con integrantes de la Policía de Barranquilla y la logística del Junior.

En más videos subidos a redes se puede ver que algún carro quedó con los vidrios rotos, además de piedras, botellas y elementos que habrían arrojado a ese sector estaban rodeando los vehículos del parqueadero del estadio.

En uno de los contenidos más claros y que fue compartido por un propio medio de Barranquilla, se observa que de fondo hay una barrera de Policías que no permite salir del Metropolitano a un grupo de aficionados, que no tienen camisetas del Junior y podrían ser los del Bucaramanga que llevaban prendas blancas y rojas para no levantar sospechas.

Enfrentamiento entre la policía 👮‍♀️ y los hinchas de @ABucaramanga en la tribuna de occidental.



Los hinchas de @JuniorClubSA no pueden salir por esa zona del estadio. pic.twitter.com/q4QPNBjqNi — Romario Quintero R (@RomarioQR) January 22, 2024

Se debe decir que en el fútbol colombiano, en los últimos años, ha sido cada vez más difícil que se jueguen partidos de los clubes grandes con hinchadas visitantes, debido a la violencia e incidentes en carretera, a las afueras de los estadios y hasta dentro de las mismas tribunas.

