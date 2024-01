Cupones de alimentos SNAP: ¿En qué consiste la entrevista requerida para la aprobación de los beneficios?

Nueva York – Como parte de los requisitos para recibir cupones de alimentos SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), el solicitante debe pasar por una entrevista con personal en la oficina estatal que corresponda o por teléfono.

Este requisito es uno de varios en el trámite para solicitar los fondos federales del programa de alimentos.

El fin de este paso es verificar la información que la persona proveyó con anterioridad al presentar la solicitud para el programa.

“Su entrevista de SNAP es el último paso esencial para determinar elegibilidad al programa”, explicó Brandy Bauer, exdirector el Centro de Recursos MIPPA del Consejo Nacional sobre el Envejecimiento (NCOA) en una entrada en el sitio web de la organización. “Es el lazo que envuelve cuidadosamente el paquete de solicitud”, añadió el portavoz.

Procesamiento de solicitud en unos 30 días

En la mayoría de los casos, una vez que usted somete su solicitud, la agencia estatal o la oficina local del SNAP procesará la misma en un plazo de 30 días, y le enviará un aviso sobre si tiene o no derecho a recibir los beneficios.

“Durante los 30 días, deberá completar una entrevista de elegibilidad y dar prueba (verificación) de la información que proporcionó. Por lo general, la entrevista se realiza por teléfono o en persona. Si se determina que es elegible, recibirá los beneficios según la fecha en que presentó su solicitud”, detalla una entrada sobre SNAP en la página web del Departamento de Agricultura federal, agencia que administra el programa.

Si usted cumple con ciertos requisitos adicionales, particularmente relacionados con nivel de ingresos, podría recibir los beneficios en un plazo de 7 días después de la fecha de su solicitud, añade USDA.

“Por ejemplo, si su unidad familiar tiene menos de $100 en recursos líquidos y $150 en ingresos brutos mensuales o si el ingreso bruto mensual y los recursos líquidos combinados de su unidad familiar son menos de lo que paga cada mes por el alquiler o la hipoteca y los gastos de servicios públicos”, abunda la agencia.

¿Qué preguntas tienen que contestar los solicitantes de SNAP?

Si su salario es bajo, trabaja a tiempo parcial o está desempleado puede ser elegible a los cupones de alimentos. Las personas que reciben asistencia social mediante otros programas gubernamentales o están desamparados también tienden a ser elegibles a SNAP.

La entrada en ncoa.org añade una lista de preguntas generales que incluye nombre completo, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, lugar de residencia y si es ciudadano estadounidense.

Adicional, las autoridades le cuestionan a los solicitantes sobre sus ingresos mensuales y los pagos que realizan por servicios públicos y otras facturas.

La entidad recomienda tener a la mano, al momento de la entrevista, la tarjeta de Seguro Social, prueba de identidad y una carta de un representante del refugio en el que se encuentra la persona, si aplica.

Activistas piden dejar sin efecto requisito de entrevista para recibir SNAP

Aunque el proceso de entrevista lo que busca es asegurar que la aplicación contiene información certera y completa, activistas han planteado que el requisito desanima a potenciales solicitantes a continuar con el trámite, y, por ende, beneficiarse de los fondos.

La semana pasada, entidades como The National Student Legal Defense Network, Center for Law and Social Policy y California Student Aid Commission pidieron al USDA que el requerimiento de entrevista sea eliminado del proceso de confirmación para elegibilidad a SNAP.

Los activistas consideran oneroso el procedimiento y plantean que ese paso reduce las posibilidades de que las personas elegibles califiquen para la asistencia alimentaria. Las organizaciones argumentan que las entrevistas son resultado de reglas burocráticas anticuadas y no mandatorias bajo la ley federal que guía el programa.

