SNAP: Grupos abogan para que USDA elimine requisito de entrevista para ser elegible a cupones de alimentos

Grupos de internet, que incluyen a estudiantes, presionan para que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) deje sin efecto el requisito de entrevista para los solicitantes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o cupones de alimentos.

Como regla general, cuando una persona envía la solicitud para SNAP a la agencia estatal u oficina local que corresponda, la entidad la procesará y le notificará, en un plazo de 30 días, si tiene derecho o no a recibir los beneficios.

“Durante los 30 días, deberá completar una entrevista de elegibilidad y dar prueba (verificación) de la información que proporcionó. Por lo general, la entrevista se realiza por teléfono o en persona. Si se determina que es elegible, recibirá los beneficios según la fecha en que presentó su solicitud”, explica USDA en su página web.

El potencial beneficiario puede ser elegible para recibir los fondos para alimentos en un plazo de 7 días después de la fecha de su solicitud si cumple con requisitos adicionales como nivel de ingresos.

The National Student Legal Defense Network, Center for Law and Social Policy y California Student Aid Commission son algunas de las organizaciones que piden que el requerimiento de entrevista sea eliminado del proceso de confirmación para elegibilidad.

El problema con las entrevistas para elegibilidad a SNAP

El argumento de los grupos es que el requisito de entrevista es oneroso y reduce las posibilidades de que las personas elegibles califiquen para la asistencia alimentaria. Las organizaciones añaden que las entrevistas no son mandatorias bajo el estatuto federal que guía el programa, y que son resultado de reglas burocráticas anticuadas.

Casos como el de la estudiante universitaria de Los Ángeles, Aviana Kimani, evidencian esta situación.

Kimani recibió cupones de alimento por año y medio. Sin embargo, abandonó el programa, en parte, por la dificultad de poder ajustar a su agenda las entrevistas para la recertificación.

“Tú no puedes escoger el tiempo, ellos te lo dan, y, usualmente, como es durante el día, es un inconveniente si trabajas o estudias”, declaró la joven a Associated Press. “Tú tampoco sabes cuánto va a durar la semana. Si no tuviera que pasar por el proceso de reevaluación, yo definitivamente habría estado recibiendo beneficios por más tiempo. Pero si no sigues el ritmo, estás eliminado”, añadió.

USDA evalúa el pedido

El reporte de USDA señala que un portavoz del Departamento revisa la propuesta.

Cuando SNAP fue establecido en el 1978, USDA mantuvo el requisito de la entrevista que era parte del Programa de Cupones para Alimentos (Food Stamp Program) previo. A juicio de la oficina, esta fase ayuda tanto a la agencia como a los integrantes de la familia a entender mejor las circunstancias del hogar y sus necesidades.

SNAP proporciona ayuda nutricional para las familias trabajadoras de bajos ingresos, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidades que viven con ingresos limitados, entre otros grupos con pocos recursos.

Casi dos tercios de los participantes del SNAP son familias con niños, y cerca de un tercio de los hogares tienen adultos mayores o personas con discapacidades, especifica un reporte de Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), entidad especializada en el tema.

“Después del seguro de desempleo, el SNAP es el programa federal de mayor respuesta que proporciona ayuda adicional durante o después de recesiones económicas”, destaca el CBPP.

