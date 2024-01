“Estuvo muy estresada”: el deterioro de Piedad Córdoba tras la extradición de su hermano a EE.UU.

Piedad Córdoba, senadora colombiana fallecida el 20 de enero, había pasado sus últimos días estresada y preocupada, aseguró su hija Natalia Castro. Esto estaría estrechamente relacionado con la extradición de su hermano Álvaro Córdoba a Estados Unidos por narcotráfico.

“Vivía muy estresada. Ella, en realidad, vivía muy preocupada los últimos días”, dijo Castro a la revista Semana, que recordó que la política no llegó a ocultar las diferencias que surgieron en su familia luego de la captura de su hermano y su extradición.

“La vida me pone en circunstancias que no estoy buscando. Si ese es el debate que voy a hacer, lo voy a hacer. Álvaro es mi hermano del alma. Es mi hermano, no mi hermanito, es mi hermano. Si querían darme duro, como a mí no me podían hacer nada…”, dijo la congresista a Semana hace un año.

Es que, precisamente, Piedad Córdoba aseguraba que su hermano estaba preso como parte de la persecución política en su contra y, en todo momento, dijo que Álvaro era inocente.

El mandatario colombiano Gustavo Petro abraza a Natalia Castro Córdoba, hija de la fallecida senadora Piedad Córdoba, durante su velación en Bogotá el lunes. Foto: Presidencia de Colombia vía EFE

Pero a principios de mes, el excandidato al Concejo de Medellín por el Partido Liberal en 2011 se declaró culpable de un cargo de tráfico de drogas en un tribunal federal del Distrito Sur de Manhattan, en Nueva York. Su sentencia está prevista para el 11 de abril.

“Entre julio y febrero de 2022 yo participé de una conspiración para la distribución de 500 gramos o más de cocaína que iban a ser enviados a Estados Unidos y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal”, dijo Álvaro Córdoba, de 64 años, en la audiencia.

En la misma entrevista con Semana, la senadora del Pacto Histórico aseguró que no había podido hablar con su hermano después de la extradición y dijo que “lo más triste” de la situación era que su familia pensaba que lo que le ocurrió era por su culpa. “Muy difícil”, reconoció en ese entonces.

Las causas del fallecimiento

La familia del fallecido aún no ha recibido los resultados de la autopsia por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, según las declaraciones de Castro Córdoba a la revista. Por ello, mantiene la versión de que la muerte de Piedad Córdoba fue por un paro cardíaco, según informaron los médicos que la atendieron.

Una persona sostiene un retrato de la senadora Piedad Córdoba, durante su funeral en el Capitolio en Bogotá. Foto: Luis Acosta / AFP vía Getty Images

“Qué dolor tan grande lo ocurrido. Me duele el alma, no sé qué pasó, solo quisiera despertar de este mal sueño (…) La recuerdo como una mujer guerrera, de grandes luchas, una mujer que amaba a su país, a su gente, que siempre lo dio todo, una mujer humilde, muy alegre, soñadora, emprendedora. En resumen, la mejor mamá del mundo”, expresó la joven periodista.

Sepultada en Medellín

Este martes, la senadora fue sepultada en Medellín, rodeada de un ambiente lleno de símbolos y cantos, y entre rosas rojas. Fue honrada por familiares, amigos y seguidores que recordaron su carrera política. La ceremonia estuvo marcada por la presencia de carteles que proclamaban “Eterna Piedad,” destacando el impacto duradero de su legado en los asistentes y en la comunidad, señaló la agencia Efe.

En antesala de un acto simbólico con la liberación de mariposas y palomas blancas, Juan Luis Castro, hijo de la fallecida senadora, rindió homenaje a su madre relatando su vida en un texto. Destacó su camino lleno de continuos “esfuerzos y batallas”. El ataúd estaba cubierto con la bandera del partido político de izquierda Unión Patriótica, simbolizando su compromiso con su causa.

“Jamás pensé que iba a enterrar a mi mamá así, yo pensé que me la iban a matar algún día. Solo por ser el hijo de Piedad Córdoba, a mí y a mis hermanos, a mi familia y a sus asesores nos habían intervenido teléfonos, habían vandalizado carros y apartamentos, revisado historias bancarias, nos esculcaron la basura y muchas cosas más”, dijo Juan Luis, que también fue congresista.

