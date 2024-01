FOTOS: Selena Gómez se compara a sí misma y lanza un contundente mensaje de aceptación

Selena Gómez ha vuelto a reflexionar sobre su cuerpo, el paso del tiempo y la realidad respecto a su apariencia. A través de sus redes sociales, la cantante comparó dos fotografías de ella misma, en bikini, en donde dejó en claro que su cuerpo ha cambiado de manera irremediable.

Cabe recordar que hace tan solo unas semanas, la también actriz confesó que había “echado mano” del botox en su rostro luego de que diversos usuarios, en Instagram, señalaran que la artista ha usado diversos métodos quirúrgicos u operaciones estéticas para mejorar su imagen.

Por lo anterior, y aclarando todo rumor, Selena respondió de manera tajante: “Jajaja apenas me he puesto botox baby girl”. Tras esta “confesión”, otro gran número de fanáticos de Gómez aplaudieron la envalentonada acción de la intérprete de “Ice Cream” y mostraron su apoyo ante todo.

Selena Gómez fue nominada durante los Globos de Oro. Crédito: AFP / Getty Images

¿Qué dijo Selena Gómez de su cuerpo?

La acción anterior de Selena Gómez dejó en claro que la actriz ha dejado atrás todo prejuicio y ha perdido el miedo a aceptarse tal como es. Por ello, la intérprete de “Only Murders In The Building” decidió mostrar el paso del tiempo en su cuerpo a través de una publicación en donde se dejó ver en bikini en dos épocas diferentes.

En la primera fotografía, se puede ver a la cantante de pie luciendo un bikini de dos piezas en blanco y negro. Gómez también acompañó la imagen con la leyenda: “Hoy me di cuenta de que nunca volveré a verme así”, aludiendo al cuerpo que lucía en aquel entonces. Aunque el año exacto en el que se tomó la fotografía no fue revelado, no cabe duda que esta podría prevenir de su adolescencia.

En la otra fotografía, se puede ver a Selena de espaldas, junto a un bote, y luciendo un traje de baño. Aunque tampoco se reveló el año exacto en el que fue tomada la imagen, podemos deducir que esta corresponde a años más recientes gracias a la leyenda que colocó la artista: “No soy perfecta pero estoy orgullosa de ser quien soy… a veces olvidó que está bien ser yo”.

Selena Gomez publica un mensaje en sus historias de Instagram:



“Hoy me dí cuenta que nunca más me veré así. No soy perfecta pero estoy orgullosa de ser quien soy… a veces olvido que está bien ser yo”.



Eres perfecta tal como eres 🌸 pic.twitter.com/0ivCqSXFCf — LaReinaDeNarnia 🌹 (@LaReinaDeNarnia) January 24, 2024

La nueva etapa de Selena Gómez

Selena Gómez no solo ha logrado “conectar” su discurso de aceptación en su propia vida. La cantante también ha “usado” este argumento al responder a la diversidad de críticas hacia la apariencia de su actual pareja Benny Blanco.

Cabe recordar que luego de la revelación de la relación entre Selena y Benny, un gran número de usuarios criticaron y arremetieron contra el músico y productor, lo que provocó que la artista respondiera y defendiera a su pareja.

Incluso, en días pasados, la pareja realizó su primera aparición pública durante un juego de la NBA en donde se vio a las estrellas sumamente cercanos y “cariñosos”. También se difundió que la cantante presentó a Benny a sus co estrellas de “Only Murders In The Building”: Steve Martin y Martin Short en la alfombra roja de los Globos de Oro, como una forma de formalizar su relación.

