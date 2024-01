Francisca aclara las informaciones falsas que están circulando sobre ella y sus parientes cercanos

Francisca a través de su canal de YouTube dedicó cinco minutos para dirigirse a quienes se mantienen atentos a cada paso que da en su vida, y es que esta vez tuvo que aclarar ciertas informaciones que estuvieron circulando en diversos portales. Por ello, no dudó en terminar con los rumores de una gran variedad de temas.

“El otro día recibo una llamada de mi mamá preocupadísima“, comenzó diciendo. Luego agregó que llegó a leer y que de su boca había salido que su progenitora había sido diagnosticada con cáncer de mama, hecho que no fue así. Por ello, la dominicana se vio en la obligación de esclarecer que eso nunca pasó.

“Eso se me hace muy pesado. Uno no juega con eso, no juega con la salud de la gente y eso es obviamente una mentira. Gracias a Dios mi mamá está bien, tiene salud, está en su mejor momento. Ha recuperado su salud con dieta y vean lo bien que está”, explicó en el video que subió.

La conductora Francisca explicó que no mentiría sobre la salud de su madre ni de ninguna otra persona. / Foto: Mezcalent.

“Se graban las primeras escenas de la película en donde participa Gennaro, y Francisca explota en llanto al ver el talento de su bebé“, al tiempo que la conductora de ‘Despierta América’ no pudo contener la risa, pero luego explicó que eso es completamente falso.

Otra de las informaciones aseguraba que ella había tomado la determinación de no seguir en Univision para dedicarse de lleno a su familia, esto porque presuntamente su segundo estado de gestación le habría presentado algunas complicaciones: “No, mi embarazo ha ido muy bien y el segundo me ha tratado mejor y estoy contenta, esperando a mi hijo con mucha alegría”.

Francisca se encuentra viviendo mejor que nunca las últimas semanas de embarazo acompañada de su esposo. / Foto: Mezcalent.

Al parecer no era suficiente con todo lo que habían escrito de ella sin ser verdad, y es que en esta ocasión involucraron a su esposo Francesco Zampogna, a quien quisieron dejar mal visto con presuntos trabajos irregulares: “Bueno, eso también es mentira. Mi esposo no tiene ninguna vida oculta”.

