Francisca baila con Alejandro Chabán en ‘Despierta América’ y presume lo bien que se ve con su embarazo

Francisca sigue demostrando lo bien que le ha sentado este embarazo y por eso en el estudio del programa ‘Despierta América’ ha grabado distintos videos en los que se ve lo bien que se siente y por eso no duda en mostrarlo a su amplia fanaticada.

En esta ocasión, la dominicana compartió un video bailando junto al venezolano Alejandro Chabán, en un momento divertido que tuvieron en uno de los recesos de la transmisión del show que transmite la cadena Univision.

Luciendo un pantalón y blusa negra, además de una chaqueta brillante, ambos encantaron con este material.

“Cuando eres latino,los villancicos se bailan diferente”, dijo en la descripción del video Chabán. Las imágenes mostraron a los famosos haciendo un divertido baile para exaltar sus raíces.

En los comentarios algunos reaccionaron a cómo luce la dominicana y otros hablaron del gran cambio físico de Alejandro Chabán.

Entre los mensajes que se leyeron estuvieron:”Los pasos prohibidos edición navideña”, “Wow, ¿por qué él está tan flaco?”, “Jajaja ustedes son geniales”, “De eso se trata la vida, de disfrutar”, “Dale, Chabán”, “La embarazada más creativa. Bendiciones”.

Otros usuarios dijeron: “Bellos, Francisca está radiante y el Chabán guapo como siempre, besos”, “Francisca, qué bello tienes el cabello, me encanta”, “Primeramente los aprecio a los dos, son excelentes en su trabajo”.

Francisca disfruta de su embarazo, pero enfrenta algunos problemas

En su canal de YouTube, la ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ en el 2015 cuenta varias de las experiencias que ha tenido con la dulce espera de su segundo hijo que, según ha contado, ha sido muy diferente a su primer embarazo.

“Hola, hola, mi gente, necesito su opinión sobre este tema, necesito dirección, mami de dos, ayúdenme. Ustedes saben que yo no voy a comprar muchas cosas para Franco porque es otro varón, entonces Gennaro tiene todo, gracias a Dios, entonces para qué gastar una gran cantidad de dinero si tengo cosas que Gennaro ni utiliza como su cuna”, dijo.

Luego explicó que se le hacía rudo organizarle la habitación a Franco sin decirle a Gennaro que iba a usar varias de sus cosas. “Él ya es consciente de todo y sabe cuáles son sus cosas, en el lugar que va y todas las demás”.

Fue así como Francisca decidió hablar con su hijo mayor, pero él le contestó que no. Esto hizo que se sintiera sin una respuesta, pero que sabe que debe trabajar con el tiempo para que su niño acepte a su hermanito.

“¿Cómo se maneja esto de tener dos niños? Son del mismo sexo, la llegada del hermanito, no sé, la verdad ya me empecé a preocupar por el tema y yo sé que aquí hay mamás de dos, de entonces si me quieren dar alguna recomendación de cómo manejar el tema porque no quiero que Gennaro se sienta desplazado, pero también me gustaría enseñarle a él que tiene que compartir y que hay abrir un espacio de amor para su nuevo compañero de vida”, afirmó.