Hincha de Rayados cuenta los detalles sobre el accidente registrado en Monterrey

Este fin de semana se registró un hecho que afectó el fútbol mexicano al registrarse el fallecimiento de una mujer luego de ser atropellada por una camioneta que impactó a varios fanáticos de Rayados de Monterrey que se encontraban a las afueras del estadio TSM tras el partido contra Santos Laguna.

Estas declaraciones las realizó el seguidor durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde ofreció cada uno de los detalles que dieron inicio al lamentable fallecimiento de la seguidora de La Pandilla tras culminar la segunda jornada del torneo Clausura 2024 de la Liga MX.

“Dónde ves el letrero allá en el panorámico de vuelta, estamos aquí como 500 metros, estaba un grupo de aficionados de Santos aventando piedras de allá para acá. Nosotros estábamos ahí donde está el carro amarillo que está allá, ques es un taxi. Al lado estaba una persona vendiendo elotes, toda la gente estaba comprando elotes, tostitos, todo ese tipo de cosas. Todos estábamos ahí en la banqueta porque esa puerta ya le habían cerrado”, inició.

“Entonces realmente la historia es que la camioneta que está ahí, la del accidente, llegó hasta el grupo que estaba tirándonos piedras y se regresa y quiso atropellar la gente que estaba comprando los elotes y por consiguiente así quedó la camioneta, como chueca porque llegó de lado de alguna manera. Esa es la realidad”, agregó.

El fanático de Rayados aseguró que no se registró ninguna pelea entre los fanáticos de ambos equipos o algún otro hecho que incitara la acción por parte de la persona que manejó la camioneta que atropelló a cada uno de los hinchas.

“No hay ninguna bronca, porque puedes preguntar a la gente, y hay mucha gente que trabaja aquí, que vende souvenirs, vende comida, tacos incluso ahí está el taxista y le puedes preguntar que no había ninguna bronca. Es fácil si lo quieren buscar o tienen alguna duda. Toda la gente estaba ahí donde está el carro amarillo o sea no había ningún problema de nada, la gente de Santos estaba muy retirada que aquí se ve que son como 500 metros, entonces no había ningún problema”, aseguró.

“La razón que creemos (del incidente) es que la camioneta se fue hasta el panorámico y como allá estaba la gente de Santos que tenía sus autos estacionados, vio que la acción estaba hacia acá y por eso se regresó. Sucedió que había mucha gente arrollada envestida y pues entre todos tratamos de ayudar y ver la forma de hablar a las ambulancias, de ver la manera de tratar de movernos entre todos y ayudarnos”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Miguel Herrera considera que Brunetta es mejor refuerzo que Chicharito y Guardado

–Gerard Piqué en problemas: Se revela un nueva infidelidad que le hizo a Shakira con una de sus mejores amigas

–El Salvador no se conforma con Messi, ya trabajan para llevar a Cristiano Ronaldo a Centroamérica