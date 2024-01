Houston Astros y José Altuve siguen sin acordar una extensión de contrato con la agencia libre a la vuelta de la esquina

Apenas con 18 años José Altuve firmó su contrato de Ligas Menores con los Houston Astros y solo tres años después hizo su debut en Grandes Ligas. En solo tres temporadas con el equipo texano, el venezolano ya había ganado un Bate de Plata.

Sin embargo no fue sino hasta 2018 que firmó su primer gran contrato, con un premio MVP bajo el brazo, pudo pactar con los Astros por siete temporadas y $163 millones de dólares. Siendo el contrato más grande del equipo, para un jugador que se mantiene como la cara de la franquicia.

Este contrato termina a final de la temporada 2024, por lo que Altuve podría estar por iniciar su última campaña con el equipo sideral. Y es que hasta ahora no hay rastros de negociación entre ambas partes para una posible extensión de contrato.

José Altuve durante la previa del Juego 3 de la Serie Mundial / Getty Images. Crédito: Tim Nwachukwu | Getty Images

El oriundo de Maracay se perdió gran parte de la pasada temporada debido a una fractura en su mano derecha durante el Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela. Sin embargo, el segunda base logró disputar 90 juegos en 2023 y terminó con promedio de .311, 17 cuadrangulares, 51 impulsadas y 112 hits.

Para este 2024 Altuve cobrará $26 millones de dólares en lo que representa su último año de contrato. Una extensión para el camarero de 33 años, debido a su edad, podría significar una reducción de su salario y un vínculo por tres o cuatro años más.

Pero por los momentos no hay un acercamiento con el jugador, pues recientemente Dana Brown, gerente general de Houston, indicó al medio The Athletic que su organización aún no ha hablado ni con el venezolano ni con el antesalista Alex Bregman para renovar sus contratos.

¿Probará Altuve la agencia libre?

Altuve podría probar por primera vez en 2025 la agencia libre en las Grandes Ligas, esto siempre y cuando los Astros no le ofrezcan una extensión de contrato, de igual manera parece que todo dependerá del 2024 que pueda tener el venezolano.

“Astro Boy”, como suelen apodarle, ha cosechado una carrera brillante la cual apunta incluso a tener un lugar en el Salón de la Fama de Cooperstown una vez se retire. En total son hasta ahora 13 temporadas en el mejor béisbol del mundo, con un promedio de .307, con 209 cuadrangulares, 2,047 hits y 747 impulsadas.

Además ostenta dos anillos de Serie Mundial, un premio MVP, seis Bates de Plata, un Guante de Oro y ocho convocatorias al All Star Game. Logros y números que los expertos ya lo avalan como un fuerte candidato al Salón de la Fama.

