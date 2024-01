“La competición está adulterada”: Joan Laporta mantiene su feroz ataque contra el Real Madrid

Joan Laporta, presidente del Barcelona, atacó ayer duramente por las decisiones del VAR en el Real Madrid-Almería y este martes ha incidido en el tema.

El mandatario asegura haber elevado una queja formal a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por las presiones que el club blanco realiza al colectivo arbitral a través de Real Madrid Televisión.

Laporta indicó que arbitrajes como el del partido Real Madrid-Almería “adulteran” la Liga y que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debería “tomar cartas en el asunto”.

Y desveló: “Me ha dicho que lo pasado, pasado está y que piensan tomar cartas en el asunto. También me ha dicho que los árbitros no se sienten presionados, me ha querido tranquilizar en este sentido”

El presidente de la entidad azulgrana insistió en que, esta temporada, se están viendo “unas situaciones” que le están “preocupando mucho” y que siempre favorecen al mismo: “De seguir así, será muy difícil que consigamos los objetivos”.

“Nuestro equipo está trabajando bien. Estoy seguro que se verán los frutos en el campo en cuanto al juego y los resultados. Pero claro, no se puede adulterar más la competición con decisiones como las del domingo pasado”, añadió.

Laporta afirmó que “ya son una serie de puntos” que ha conseguido el Real Madrid “beneficiándose de decisiones arbitrales” como, a su entender, sucedió contra el Almería.

“Los dos goles del Madrid fueron precedidos el primero de una falta y el otro de un gran ‘zamorana‘. Y en el gol anulado al Almería veo que Bellingham agarra de la camiseta a un contrario”, resumió.

“Nosotros estamos acostumbrados a esto, ¿eh? Ya de siempre luchamos contra los elementos, que sabemos cuáles son. Pero es que esta vez estaban siendo demasiado evidentes y por eso nuestra queja formal a la Federación”, sentenció.

Audios del VAR en el triunfo del Real Madrid

El VAR y el árbitro Francisco José Hernández Maeso fueron los protagonistas en el polémico triunfo del Real Madrid por 3-2 sobre el Almería y LaLiga compartió los audios de las conversaciones entre el video arbitraje y Hernández Maeso, quien cambió su decisión en las tres ocasiones que el VAR le pidió revisar la jugada a analizar.

La primera intervención del VAR se dio al minuto 53 al pedirle a Francisco Hernández que revisara un posible penal por una mano dentro del área del brasileño Kaiky. Tras revisar la acción, Fran decidió marcar la pena máxima. A continuación, te compartimos la conversación del VAR y el silbante central.

VAR: “Fran, te voy a recomendar un on field review para que valores un posible penalti por mano del defensa del Almería”.

Árbitro: “De acuerdo, voy a verla”.

VAR: “Se la pones en super slow para que él la pueda ver”.

Árbitro: “Vale, estoy delante de la pantalla”.

VAR: “Ahí lo tienes. Te lo vamos a poner en super slow para que puedas ver. ¿Vale? Te voy a poner otra toma con la inversa izquierda. Te pongo high behind también para que la veas en contexto y la separación entre jugadores”.

VAR: “Y ahora es tuya la acción. ¿Vale? Tú decides”.

Árbitro: “Perfecto. Remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo separado”.

VAR: “Pon la otra”.

Árbitro: “Ocupando un espacio del defensor del Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta. ¿De acuerdo?”.

VAR: “Perfecto”.

Al minuto 61, el video arbitraje realizó su segunda intervención al indicarle a Hernández Maeso una posible falta de Dion Lopy sobre Jude Bellingham en el centro del campo previa a la tercera anotación del Almería. A continuación, te compartimos la conversación del VAR y el silbante central.

VAR: “Ven a verla, Fran, te recomiendo un on field review por posible falta en ataque en la acción del gol ¿Vale?”.

VAR: “Vete a la de cortos”.

VAR: “Tabla de cortos. High close up. Vete al punto de contacto. Un poquito más atrás”.

VAR: “Sigue más para atrás. Ahí ya le ha impactado. Más para atrás, Fran, por favor. Fran, más para atrás”.

VAR: “Venga ponle un loop. Pongo un loop ahora. Cambia, por favor. Ahí la tienes Fran ¡Dale!”.

Árbitro: “Pónmela en dinámica, por favor”.

VAR: “Te muestro el punto de contacto ¿Vale? Si quieres, te pongo una amplia para que veas que acaba en gol directamente desde ahí”.

VAR: “La jugada continúa y acaba en gol. Para que veas que es dentro de la misma fase de ataque ¿Vale?”.

Árbitro: “Sí, efectivamente es el inicio de la app”.

VAR: “Vuelve a la acción”.

Árbitro:” Por lo tanto, voy a pitar falta a favor del Real Madrid y anular el gol y amarilla al ‘6’, el jugador del Almería ¿De acuerdo?”.

VAR: “Te confirmamos el número en breve. Número 6 confirmado”.

