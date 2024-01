Verónica Castro ya conoció a su nuera, novia de Cristian, Mariela Sánchez

Hace algunos días Cristian Castro expresó públicamente su deseo de presentar a su madre, Verónica Castro, con su novia Mariela Sánchez y es la actriz quien revela que esto ya sucedió, al menos de forma telefónica.

Fue la también cantante quien, en entrevista para “Ventaneando”, reveló que el llamado “Gallito Feliz” la llamó hace poco y aprovechó la oportunidad para pasarle a su pareja y señaló que, tras hablar con ella, comprobó que es una muy buena mujer.

“Siempre no tuve nieto, pero sí tuve nuera. Ya me la presentó Cristian a través de una videollamada. Ya vienen los dos para cuando él trabaje con Yuri en su próxima gira por México. Lo veo feliz y eso me da más felicidad y tranquilidad. Le veo otra cara. Es una mujer preciosa físicamente y muy entera como persona”, dijo Verónica.

Asimismo, la protagonista de la serie “La Casa De Las Flores” señaló que es muy posible que Cristian contraiga nupcias con Mariela, pues es la primera vez en muchos años que lo ve completamente enamorado.

Cristian Castro pide unión entre los baladistas

Cristian Castro sabe que tanto él como Luis Miguel son los más grandes exponentes de la balada en México, es por eso que le solicita su ayuda para hacer que el género pueda tener un nuevo aire y agradar al público.

En entrevista para el programa argentino “Intrusos”, el cantante insinuó que “El Sol” es quien tiene que dar el ejemplo a los demás cantantes de este ritmo y proponer algunas ideas para que puedan juntarse y crear algo mágico.

“Yo le aconsejo a Luis que se acerque a los compañeros porque muchos de nosotros lo queremos y lo necesitamos. Veo por ejemplo en el reggaetón que se juntan mucho y que se hace mucho equipo y yo creo que los baladistas debemos unirnos, sí me gustaría que juntáramos fuerzas y que él, como capitán, estuviera al pendiente”, dijo Cristian.

En otros temas, el intérprete de “Azul” confesó estar un poco molesto con Luis Miguel por la manera en la que lo plasmó en su bioserie, pues aseguró que lo hizo quedar como una persona sumamente envidiosa y sin sentimientos.

Sigue Leyendo más de Cristian Castro aquí:

· Video: Cristian Castro fue captado cantando como un fan más en concierto de Luis Miguel

· VIDEO: El “reclamo” y la petición que Cristian Castro le hizo a Luis Miguel

· Cristian Castro dice que buscar triunfar en la música lo hizo pagar el precio más feo y le ha dejado la herida más grande de su vida