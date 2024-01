Héctor Sandarti y su mensaje tras el estreno de ‘La Casa de los Famosos 4’ sin su presencia

La partida de Héctor Sandarti del programa ‘La Casa de los Famosos‘ ha dejado triste a su audiencia, especialmente después de haber sido parte del programa durante tres ediciones. Junto a su compañera Jimena Gállego, el presentador de televisión se ganó el cariño y el apoyo de los televidentes.

“No planeaba hacer este video, pero decidí hacerlo porque realmente me siento conmovido y muy agradecido por la cantidad de mensajes y comentarios que recibí ayer por parte de ustedes a raíz del estreno de la cuarta temporada de La casa de los famosos en Estados Unidos”, comenzó diciendo en un video subido este miércoles a su cuenta de Instagram.

Héctor Sandarti y Jimena Gállego fueron los conductores de las primeras tres temporadas del reality show. / Foto: Mezcalent.

El comunicador guatemalteco también resaltó la importancia que tiene la empatía y el respeto hacia los demás. Destaca que, en estos momentos difíciles, es fundamental mostrar solidaridad y comprensión hacia los demás.

“Yo no había querido pronunciarme sobre mi salida, pero me hicieron una entrevista donde dije que la decisión no había sido mía y lo sostengo, la decisión no fue mía. Pero lo importante es todo el cariño que recibí ayer. Es un show que amo, que amé y que disfruté hacer esas tres temporadas con un equipo de gente increíble. Ya me comuniqué con Jimena y con todos mis productores para desearles el mejor de los éxitos”, añadió bastante conmovido.

También envió un mensaje de esperanza y optimismo, animando a la audiencia a seguir apoyando y demostrando su cariño, no solo hacia él, sino hacia todos los participantes del programa y hacia todas las personas que están pasando por momentos complicados.

Sandarti no se despidió sin decir unas últimas palabras sobre dicho tema: “Lo importante es que me siento con cada uno de ustedes por los mensajes que me enviaron, los llevo todos en mi corazón y espero pronto poderlos ver, ya se están ahí cocinando algunas cosas… los quiero mucho y gracias por tanto, tanto amor, que Dios me los bendiga”.

En septiembre de 2023, la periodista Clary Castro contactó al canal de televisión para conocer lo que había sucedido con la salida del comunicador y le respondieron lo siguiente: “Héctor Sandarti, una de las personalidades más carismáticas y queridas de la TV hispana, no estará como copresentador de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos por Telemundo”.

