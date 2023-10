Héctor Sandarti, con mucha elegancia, le dice a Telemundo: “Cuando me quieran aquí voy a estar”

Héctor Sandarti ya no es el conductor de La Casa de los Famosos de Telemundo. La empresa comunicó hace un par de semanas atrás que en su lugar estaría Nacho Lozano junto a Jimena Gallego. Cuando la noticia fue confirmada por la cadena a El Diario de Nueva York, nos dijeron lo siguiente: “Estamos muy agradecidos por su trabajo, dedicación y profesionalismo en las tres exitosas temporadas que condujo al lado de Jimena Gállego. Esperamos poder colaborar con él de nuevo en el futuro en otros proyectos“.

Para cuando Telemundo nos brindó esta declaración, Héctor Sandarti no había reaccionado a la noticia. Éste se encontraba en Guatemala solventando todos los pendientes relacionados con el fallecimiento de su mamá. El guatemalteco rompió el silencio el lunes de este semana, cuando visitó el programa de entrevistas de Anette Cuburu. La ex conductora de “Venga La Alegría” lo recibió en “Anetteando” y ahí conversaron sobre su salida del reality más exitoso y polémico de la televisión hispana en Estados Unidos.

Héctor aceptó que no sabe la razón concreta por la cual él ya no es el conductor de “La Casa de los Famosos”, pero con mucha elegancia y sobre todo respeto le dejó este mensaje a Telemundo: “Cuando me quieran aquí voy a estar”.

Telemundo, por su parte, cuando contestó a nuestro llamado para saber un poco más sobre el cambio de conductores también tuvo palabras de admiración, cariño y reconocimiento al trabajo de quien fuera el conductor estelar de este proyecto calificándolo como: una de las “personalidades más carismáticas y queridas de la TV hispana”.

La salida de Héctor sigue generando mucha incomodidad en los televidentes, tanto como dudas sobre la decisión de que sea un periodista de noticias quien tome el lugar de Sandarti. Sin embargo, más allá de cualquier comentario a favor o en contra, sólo el tiempo demostrará con resultados la positivo o lo negativo de la decisión que se ha tomado.

Algunos creen que lo que han buscado con esta reestructuración es imitar la dupla que hicieron Galilea Montijo y Diego de Erice en “La Casa de los Famosos México”, en donde era Galila la conductora estelar. De ser así, el programa podría estar frente a un pequeño inconveniente, y es que Jimena Gallego no cuenta con todo el apoyo del público que sigue al reality en la edición de Telemundo. Los comentarios del público en las redes sociales suelen ser desfavorecedores en relación a Gallego, ya que la acusan de no ser imparcial a la hora de abordar todo lo que acontece en el programa y en el 24/7.

