Pee Wee rompió el silencio y habló de su arresto por conducir ebrio

Apenado, consciente de que actuó de manera imprudente e irresponsable, y que cometió un error al manejar con “unas copas” encima, así se encuentra el cantante Pee Wee tras su arresto en el condado de Hidalgo, Texas, la madrugada del sábado.

El ex vocalista de Kumbia Kings brindó una entrevista en la que habló a detalle de la detención que tuvo el fin de semana luego de asistir una fiesta con amigos y familiares, y en la que dejó claro que no tiene problemas con la bebida.

“Estoy apenado, no es algo que yo aplaudo, verdad, pero sé que es algo que le puede pasar a cualquiera“, declaró el intérprete de “Mi Dulce Niña”.

“Pues sí, cometí esta irresponsabilidad después de una reunión con unos primos, unos familiares. Conducía a casa, no estaba tan lejos, por eso se me hizo fácil y sucedió que me pararon y decidieron llevarme a la cárcel por tener unos tragos encima”.

El cantante fue detenido la madrugada del sábado, al filo de las 05:00 horas y permaneció detenido entre 12 y 14 horas.

“No es recomendable (mezclar el alcohol con el volante), lo que se puede hacer en este tipo de situaciones es siempre tomar un Uber o que un familiar te lleve a casa”, explicó.

Durante el tiempo que permaneció detenido, el cantante pensó muchas cosas, incluso entendió que las fotos que le tomaron las autoridades se harían virales, lo cual sucedió.

“Pero aquí estamos dando la cara, ahora sí que en las buenas y en las malas”, aseguró.

“¿Qué más puedo decir?”, expresó con sonrisa de nervios.

Cuando escuchó que las autoridades le pidieron que detuviera su auto, entendió que lo mejor era acatar la orden.

“Cuando ves las luces atrás de ti, obviamente sí te poner nervioso. Yo pensé: ‘que pase lo que tenga que pasar’. Dentro de lo nervioso, traté de mantenerme lo más tranquilo que pude, y pues seguir las instrucciones del oficial“, detalló.

A pregunta directa de cuánto alcohol había ingerido en la reunión, señaló que no era mucho.

“No tomé así que tú digas demasiado, de hecho, antes de salir paré de tomar, porque sabía que posiblemente iba a manejar a casa”, respondió.

“Pero pues acá es un poco delicado, te puedes tomar dos y si ellos piensan que estás alcoholizado, obviamente van a tomar acción. Yo no bebí a un nivel de no poder estar parado, pero como te digo, es algo bien delicado. Depende de la situación y de cómo actúes.

El sábado por la tarde le dieron su sentencia, y pudo salir bajo la modalidad del PR Bond: A Personal Recognizance Bond, que es un bono que se aplica a las personas que tienen un récord limpio, que no tienen cargos penales en Estados Unidos.

“Como nunca me había pasado, el juez me dio el PR Bond, que pude firmar por mi propio poder, que voy a tomar la responsabilidad de ir a presentarme a la corte en 30 días”, informó.

De esta forma, no hubo necesidad de pagar una fianza para ser liberado.

Pee Wee compartió que también al llegar a la prisión no faltó quién lo reconociera.

“Ya te podrás imaginar (lo que pasó por su mente en ese momento), pensé en todo lo que venía, obviamente por las redes sociales y todo lo que implica”.

Más que miedo, lo que el cantante experimentó fue mortificación.