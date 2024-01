Presidenta del Partido Republicano insta a Haley a abandonar la carrera y unirse en torno a Trump

La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, instó a la exembajadora de la ONU, Nikki Haley, a abandonar la carrera presidencial republicana de 2024 después de la victoria primaria del expresidente Donald Trump en New Hampshire el martes por la noche.

“Estoy analizando las matemáticas y el camino a seguir y no lo veo para Nikki Haley”, dijo McDaniel durante una entrevista en Fox News después de conocerse los resultados en New Hampshire. “Creo que ha realizado una gran campaña, pero creo que hay un mensaje que sale de los votantes y que es muy claro. Necesitamos unirnos en torno a nuestro eventual nominado, que será Donald Trump”.

“Necesitamos asegurarnos de vencer a Joe Biden”, añadió McDaniel, según The Messenger. “Faltan diez meses para las elecciones de noviembre y no podemos esperar más para pisar el acelerador y derrotar al peor presidente”.

No obstante, ni bien se conocían los resultados totales cuando Haley salió a felicitar a Trump por su victoria pero aseguró que seguiría en la carrera.

“New Hampshire es la primera (primaria) en la nación. No es el último en la nación”, dijo la exembajadora ante la ONU en su mitin en New Hampshire. Y agregó: “Esta carrera está lejos de terminar”.

Trump el candidato “débil”

Haley todavía no responde directamente a McDaniel. El encargado de responder fue el gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, quien ha apoyado activamente la campaña de Haley.

Sununu dijo que el Partido Republicano necesita escuchar a los votantes republicanos de todo el país antes de unirse detrás de un candidato.

“Con el debido respeto a Ronna McDaniel, decir que simplemente vamos a llamarlo después de dos estados… faltan 40 estados, el jefe del Partido Republicano dice que no queremos escuchar a todos los demás republicanos en el nación porque se está acercando demasiado, eso es una tontería. Hay que dejar que los votantes decidan, no un grupo de élites políticas de DC”, dijo Sununu el miércoles en “Fox & Friends”, según cita The Hill.

El gobernador de New Hampshire se mostró confiado de que Haley haga una buena elección en su estado natal, Carolina del Sur.

“Para que estos elitistas digan, oh, vamos a parar ahora mismo mientras Nikki está subiendo, simplemente vamos a parar y dar por terminado el día para el titular, que efectivamente no lo hace, ese no es el proceso”, añadió Sununu.

“Y no es justo que todos los republicanos de otros 48 estados que tienen derecho a voto tengan voz y voto. Ustedes no eligen al ganador. Ronna no lo hace. Y estoy seguro de que no, los votantes sí. Entonces, dejémoslo así”, agregó.

Concluyó diciendo que Trump es el candidato republicano más débil para enfrentar a Biden.

“Apoyemos a Nikki Haley, que vence a Joe Biden por dos dígitos, que gana New Hampshire, lo que Trump no puede hacer, que gana los estados indecisos, lo que Trump no puede hacer. Entonces, comencemos por ahí, no apoyando al candidato más débil”, dijo.

