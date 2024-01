Sofía Vergara y Karol G deslumbran con sus looks y muestras de cariño en la premier de ‘Griselda’

Sofía Vergara, reconocida por su talento en la comedia, decidió asumir este desafío para mostrar su versatilidad como actriz. La elección de la colombiana sugiere una perfecta combinación entre la personalidad fuerte y carismática de la criminal, así como la energía y carisma que ella ha demostrado a lo largo de su carrera.

“No buscaba romantizar a Griselda, pero nos guste o no, la historia de mi país ha estado escrita también por personajes como ella. También me interesaba contar la historia más allá del relato de una viuda negra. Fue una mujer empoderada en tiempos en que nadie hablaba de esas cosas y, a pesar de todo, una buena madre”, mencionó la también empresaria a ‘Semana’.

Karol G y Sofía deslumbraron la noche del 23 de enero en Miami, puesto a que fue la gran premier de la serie que se llama ‘Griselda’ y que estará disponible en Netflix en pocas horas. A su vez, la destacada actriz llevó puesto un vestido platinado que supo lucir, mientras que la intérprete de ‘Mañana será bonito’ optó por presentarse con un atuendo negro y con el cabello amarillo.

El estreno hasta hace pocos días se vio en riesgo porque los hijos de ‘La madrina de la cocaína’ tomaron la determinación de denunciarla no solamente a ella, también a la plataforma de streaming para que no la transmitieran tras no haber solicitado los permisos pertinentes.

La interpretación del personaje de la temida criminal nacida en Cartagena requería de alguien que lo hiciera de manera convincente y emotiva, ya que el guion profundiza en los aspectos más oscuros y turbios de su vida. Vergara, a pesar de no tener una gran experiencia en dramas biográficos, se ha preparado intensamente para este papel, investigando la historia real de la criminal y sumergiéndose en su personalidad y motivaciones.

