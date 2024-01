Sofía Vergara se sincera sobre el motivo que la llevó al divorcio: “Eso ya no es para mí”

Durante la entrevista ofrecida a ‘El País’, Sofía Vergara expresó su emoción por el próximo estreno de su nueva serie, ‘Griselda’ el 25 de enero en Netflix. La actriz asegura que este proyecto es uno de los más especiales de su carrera y está ansiosa por compartirlo con el público. Sin embargo, también habló sobre su vida personal y su divorcio con Joe Manganiello.

“Soy una mujer recién divorciada. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé”, comenzó diciendo durante la conversación.

Joe Manganiello y Sofía Vergara en marzo de 2023. / Foto: Amy Sussman/Getty Images.

Vergara explicó que aunque intentaron hacer funcionar su matrimonio, finalmente se dieron cuenta de que estaban viviendo vidas separadas y que ya no estaban en la misma sintonía. A pesar de su amor mutuo, la falta de tiempo para conectarse y compartir momentos hizo que tomaran la difícil decisión de separarse.

La colombiana explicó que Joe tenía el deseo de convertirse en padre y ella no tenía la misma visión que él, hecho que los llevó a tomar caminos distintos: “Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre“.

La noticia del divorcio de Vergara y Manganiello sorprendió a sus seguidores, ya que siempre habían parecido una pareja sólida y feliz. Sin embargo, ambos han dejado claro que su separación fue una decisión mutua tomada para preservar su felicidad individual y su bienestar. Aunque el amor entre ellos se ha transformado, la colombiana y su ex siguen adelante con sus carreras y su vida personal por separado.

Joe Manganiello y Sofia Vergara no tenían los mismos intereses. / Foto: Dia Dipasupil/Getty Images.

“Los colombianos vivimos tantas cosas terribles que siempre sabemos ver el lado alegre de la vida porque si no, no podríamos vivir. Cuando me vaya, me lo voy a llevar todo puesto. El sufrimiento no hay que buscarlo, va a venir solo“, agregó a ‘El País’.

¿Cómo sería el hombre ideal para Sofía Vergara?

“Tiene ser que ser cincuentón como yo, tiene que tener hijos —tengo 51 años— y tiene que ser buen mozo, pero tampoco tiene que ser una cosa divina, así un actor, no. Ya lo he dicho muchas veces, tiene que ser igual o con más pasta que yo“, dijo en ‘El Hormiguero’.

