Tribunal estatal en Dakota del Norte mantiene prohibición del aborto

El Tribunal de Distrito del Condado de Burleigh, en Dakota del Norte, denegó el martes una solicitud de orden judicial presentada por el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), una organización que defiende el derecho al aborto.

El CRR pidió al tribunal que bloqueara temporalmente la ley que prohíbe el aborto en el estado, excepto cuando se produzcan casos de emergencia médica, incesto o violación.

La ley, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, es una de las más restrictivas del país y fue impugnada por el CRR al considerar que vulnera la constitución estatal, que garantiza el derecho a la vida, la seguridad y la libertad de las personas.

El CRR argumentó que la ley impide a los médicos ejercer su juicio profesional para preservar la vida o la salud de las personas embarazadas y que pone en riesgo la vida de miles de mujeres.

No obstante, el tribunal decidió no suspender la aplicación de la ley mientras se resuelve el fondo del asunto, e indicó que la denegación de la medida cautelar no implica un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la ley.

El CRR expresó su decepción por la decisión del tribunal, y dijo que seguirá luchando por los derechos de las personas embarazadas en Dakota del Norte. También señaló que confía en que el tribunal declarará inconstitucional la ley después de escuchar las evidencias y los testimonios de cómo esta ley afecta negativamente a las mujeres del estado.

“Esta ley es una afrenta a la dignidad y la autonomía de las mujeres de Dakota del Norte, que tienen el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su futuro. No vamos a permitir que el estado interfiera en las decisiones médicas privadas de las personas embarazadas y las obligue a continuar con embarazos no deseados o peligrosos. Seguiremos defendiendo el derecho al aborto en los tribunales y en las calles hasta que se respete la voluntad y la salud de las mujeres”, señaló el abogado del CRR, Meetra Mehdizadeh.

La Corte Suprema de Dakota del Norte ya anuló otra ley que prohibía el aborto después de las seis semanas de gestación, al considerar que violaba el derecho a obtener un aborto para preservar la vida o la salud de la mujer, reconocido implícitamente por la constitución estatal, recordó la CRR.

Con información de ABC News

