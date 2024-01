Ana Patricia Gámez salió a mitad del programa ‘Enamorándonos USA’ por problemas de salud

La audiencia de ‘Enamorándonos USA‘ quedó perpleja cuando el pasado martes la presentadora de televisión Ana Patricia Gámez no pudo continuar con el programa, pues cuando iban por la mitad del show ella tomó la determinación de abandonar el plató, mientras que Migbelis Castellanos decidió cubrirla.

Sin embargo, no fue hasta el miércoles en horas de la noche cuando Gámez compartió un anuncio en su perfil de la red social de la camarita y de esa manera explicó lo que no le permitió continuar con sus labores profesionales, mientras que reveló la enfermedad que está enfrentando en este momento.

“Gracias a todos por sus mensajes, ayer no pude continuar en @EnamorandonosUsa porque me sentía muy débil, me hice estudios y resultó hemoglobina baja, desde niña he sufrido de Anemia, y se empeoró con lo que nos pasa cada mes a las mujeres, estoy bien solo un poco débil y mareada aún. Nos vemos pronto!”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en su cuenta de Instagram.

La ganadora de ‘Nuestra Belleza Latina’ (NBL) 2010 finalizó su mensaje de una manera bastante particular, y es que todo parece indicar que los especialistas en la materia le habrían pedido que tome reposo médico para tener una pronta recuperación y así poder volver a sus actividades lo antes posible.

El pasado miércoles en la cuenta de Instagram de ‘Enamorándonos USA’ compartieron una foto donde sale Rafael Araneda acompañado por la esposa de Carlos Ponce, quien se encargará de hacerle la suplencia a Gámez mientras sigue su proceso de recuperación: “Hoy nos acompaña la querida @karinabandatv mientras nuestra @anapatriciatv está de reposo”.

“Lo siento mucho, Ana. Pronta recuperación”, “Descansa”, “Que te recuperes muy bien. Ahora a tomar mucho hierro y vitaminas, para continuar viéndote en enamorándonos”, “Descansa mientras Milynette te cubre. Necesitas recuperar fuerzas”, “Ana te apreciamos mucho, deseándote que te recuperes pronto”, “Qué bueno saber que todo está bajo control! Que continúes mejorando, Anita”, fueron algunas de las reacciones que dejó su publicación.

Sigue leyendo:

· El equipo de “Enamorándonos USA” se viste de luto: Ana Patricia Gámez reacciona con triste mensaje

· Ana Patricia Gámez deja “Enamorándonos USA”, por un mes, y pone rumbo a México para vivir la Navidad

· A Ana Patricia Gámez le jugaron una mala broma en ‘Enamorándonos USA’ y del susto lanzó su celular