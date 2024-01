Karina Banda regresó a ‘Enamorándonos USA’ por un problema de salud de Ana Patricia Gámez 

La presentadora mexicana de televisión Karina Banda regresó esta semana al programa ‘Enamorándonos USA’ por la ausencia de Ana Patricia Gámez, quien presentó un problema de salud del que reveló detalles.

“Hola, Anita, ¿cómo te sientes? Ayer nos preocupamos y todo el público ha preguntado en todas partes cómo estás”, le dijo el presentador chileno.

Luego de esto, la mexicana le indicó: “Yo sé, mi Rafa, qué pena, lo primero que siempre digo es qué pena porque no me gusta que nadie se asuste. Realmente me sentí muy mal, muy débil, mareada, con dolor, pero por otra situación por la cual tuve que ir al hospital, pero ya hoy me siento un poco mejor a ratos, pero me levanto y me siento débil”.

Karina Banda en ‘Enamorándonos USA’

Ana Patricia Gámez explicó cuál fue el diagnóstico que le dieron los médicos y que la mantendrá alejada del show durante unos días:

“¿Qué sucedió? Me hice exámenes para descartar diferentes cosas que yo pensaba que eran, pero no, resultó en hemoglobina baja, mejor conocido como anemia, podría ser, algo que he sufrido desde niña y que cada tanto tiempo tengo como esos bajones y que se sumó a algo que le sucede a las mujeres cada mes y la actividad física fuerte que hago todos los días, diferentes cosas, pero aquí estamos, en reposo, descansando, y tomando mucho hierro”, dijo.

Karina Banda le recomendó que cuidara su alimentación para evitar este tipo de situaciones: “Sí, tú eres de buen diente, pero a veces es que falta cierto nutriente, alimento y aparte te he visto dándole duro al gym, manita, entonces todo es un balance”.

Luego le deseó su pronta recuperación para que comparta de nuevo con ellos en el show que transmite el canal Unimás. “Anitta te mandamos un besito”, comentó.

Rafael Araneda contó en el programa que ayudó a su compañera y aunque. “Les tengo que decir que estuve con ella recién y se siente mucho mejor. No en condiciones para estar aquí en un estudio de televisión, pero está mucho mejor”.

El público de ‘Enamorándonos USA’ se ha mostrado preocupado por la conductora de televisión y por eso le han enviado mensajes en los que desean su pronta recuperación.

“Mucho jugo de guayaba con zanahoria y remolacha”, “Que te sientas mejor, a comer mucha espinaca, lentejas, hígado, eso es bueno para la anemia”, “Pronta recuperación, Ana”, “Descansa, te queremos mucho”, le dijeron.

