Maripily Rivera rompe en llanto en ‘La Casa de los Famosos 4’

Maripily Rivera, actriz puertorriqueña, protagonizó un emotivo momento en ‘La Casa de los Famosos 4’, debido a que se vio afectada al recordar a su hijo en la mañana de este jueves y por eso lloró mientras hablaba con Thali García.

Todo ocurrió cuando la boricua estaba limpiando el baño y hablaba con su colega. Sin embargo, en medio de esto, se le vino a la mente su primogénito Joe Joe García.

En la conversación, Thali García alabó a la actriz y reconoció que tienen cosas similares en personalidad.

“Somos tan parecidas, Maripily, me identifico tanto contigo”, le dijo la mexicana.

Maripily Rivera llora en ‘La Casa de los Famosos 4’

Ante esto, la sensual artista afirmó: “Yo soy así, pero estoy ahora más callada y no te creas, me levanté hoy como un poco melancólica porque me hace falta mi hijo”.

La actriz de la serie ‘El Señor de los Cielos’ le preguntó si era porque no se había despedido de su hijo y Maripily le explicó: “Nos despedimos por Facetime, hablando y todo, pero nada, que lo extraño, pero trato de pensar en la voz de él. Yo soy tan fuerte que a veces no sé de dónde saco fuerzas”.

Luego de esto, Maripily Rivera rompió en llanto y Thali García la abrazó para consolarla. En medio de la situación, que se tornó emotiva para ambas, la boricua le reconoció a su compañera que no le gusta que la vean así, porque siempre intenta mostrarse como una mujer fuerte.

“No tiene nada de malo y no tienes que ser la más fuerte todo el tiempo”, le aconsejó Thali, quien le recordó que estaba dentro de la casa por su hijo.

En este sentido, la empresaria comentó: “Claro, no quiero que me vea llorando por las cámaras porque después se pone triste. La gente me ve fuerte y cree que uno no tiene sentimientos, los tengo, lo que pasa es que trato de ser fuerte y no demostrarlo”.

Los usuarios reaccionaron a este momento en ‘La Casa de los Famosos 4’ y empatizar con Maripily, quien se mostró en una faceta poco vista.

“Los que conocemos a Maripily sabemos que su hijo es su debilidad. Ella da todo por su hijo”, “Vamos, Maripily, sabemos cómo amas a tu hijo, no te rindas. Dios te bendiga”, “Ay, me gustan las dos de aliadas. Serían un buen team. Maripily es buenísima. Es fuerte, pero noble también, siento que le deben dar break a conocerla”, escribieron algunos usuarios en las redes.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 4 aquí:

· La Casa de los Famosos 4: hoy es jueves de nominación y éstos podrían ser los primeros en caer

· La Casa de los Famosos 4: los lunes serán los días de expulsión y los viernes serán de salvación

· La Casa de los Famosos 4: hoy es la primera prueba del líder