Maripily Rivera muestra la ropa que llevará a ‘La Casa de los Famosos’, incluyendo sus atrevidos bikinis

El reality show ‘La Casa de los Famosos 4’ se estrena el 23 de enero y varios participantes, como la actriz puertorriqueña Maripily Rivera, ya tienen su maleta lista y han querido compartir con el público cuáles son esos artículos personales que se llevarán para esos días de encierro en los que pondrán a prueba sus habilidades para llevarse un jugoso premio en efectivo.

A pocos días del lanzamiento del programa de telerrealidad de la cadena Telemundo, la artista contó en entrevista con ‘Hoy Día’ cuáles son los atuendos que llevará y otros objetos con los que espera no aburrirse.

“Me agarraste en mi casa justo cuando estoy haciendo mis maletas, que estoy organizando porque tengo un revolú”, afirmó a la presentadora Lourdes Collazo.

En las imágenes se vio que la actriz llevará muchos vestidos de gala, con brillos, plumas y más para sorprender a la audiencia con sus apariciones.

La comida también es algo importante para la boricua, quien lleva condimentos, jamón, galletas y otros artículos por si se antoja de algo.

Entre los objetos personales e inesperados que metió en su maleta está un rodillo para hacer maderoterapia mientras está en ‘La Casa de los Famosos 4’ e indicó que esto será para que algunos de sus compañeros conozca los beneficios de esta práctica.

En el equipaje también hay ropa deportiva, trajes de baño y otros atuendos que la harán lucir con la sensualidad que la caracteriza.

“Maripily es eso, brillo, glamour y no puedo dejar de ser yo dentro de una casa”, afirmó.

La famosa pidió a la gente que la apoye desde ya para que llegue muy lejos dentro de la competencia. “El apoyo es bien importante en las redes sociales”, agregó.

Si hay alguien que puede subir la temperatura dentro del reality show es la boricua, quien en las redes sociales se caracteriza por presumir su cuerpazo y todo parece indicar que esta no será la excepción, pues lleva varios outfits en los que su figura, de seguro, será protagonista.

Maripily Rivera va decidida a aclarar qué pasa con Lupillo Rivera

Desde hace unos días, la famosa ha comentado que ha seguido a varios de los participantes confirmados, pero hay alguien con quien no pudo hacer esto porque la tiene bloqueada y es el cantante Lupillo Rivera.

“A Lupillo no lo conozco, lo conoceré en la casa. En algún momento dije que me gustaría llevarlo a la suite porque él me tiene bloqueada en Instagram y no sé por qué, entonces yo no lo conozco, nunca he dicho ningún comentario de él y no sé por qué no puedo ver las publicaciones de él porque cuando han ido mencionando los participantes confirmados, pues yo empiezo a seguirlos y a él no puedo seguirlo ni ver las publicaciones y eso significa que me tiene bloqueada”, dijo en un ‘space’ en la cuenta en X de ‘La Comadrita’.

